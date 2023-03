Los pecados capitales de la UD en el derbi canario

Sin intensidad

Se presentó Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López como el que juega un partido normal. Una cita más. Y no, no lo era. Porque acontecía un derbi vital en la pelea por el ascenso. Los amarillos comenzaron mal la contienda, encajando un tanto cuando apenas habían corrido 14 segundos. No tuvo cintura para reponerse y faltó intensidad. La que sí puso un Tenerife muy guerrero y con los deberes bien aprendidos. Los de Ramis llegaron antes a todos los balones divididos. Corrieron con más deseo y pasión. Lucharon mejor y compitieron como si la vida se estuviesen jugando por medio. La Unión Deportiva, por su parte, pecó de indolente. Solo mirando las faltas que cometieron los locales (26) y la que ejecutaron los visitantes (6) se puede explicar el hecho de por qué hubo tanta diferencia entre ambos combinados en el derbi.