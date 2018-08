Parras y Espiau tendrán ficha con el primer equipo

Ambos han sabido aprovechar las oportunidades que les ha otorgado Manolo Jiménez y verán cumplido su sueño de hacerse sitio en el fútbol profesional. Se da la circunstancia, además, de que ambos, por edad (Parras cumple 24 en noviembre y Edu 24 en diciembre) no podrían alternar apariciones en Segunda y Segunda B, por lo que lo suyo era una situación especialmente delicada al no ser de categoría sub-23.