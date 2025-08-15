Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El nuevo delantero de la UD Las Palmas, Milos Lukovic. C7

La UD Las Palmas presenta a su nuevo jugador Miloš Luković, en directo

El delantero serbio llega cedido una temporada por parte del Estrasburgo y tendrá ficha filial

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:17

La UD Las Palmas presenta en Barranco Seco a Miloš Luković, su nuevo delantero. El serbio llega cedido para esta temporada por parte del Estrasburgo. Tendrá ficha filial, por lo tanto no gastará cupo en el primer equipo, y ya está a las órdenes del entrenador de la UD Las Palmas.

