La UD Las Palmas presenta a su nuevo jugador Miloš Luković, en directo El delantero serbio llega cedido una temporada por parte del Estrasburgo y tendrá ficha filial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 12:17

La UD Las Palmas presenta en Barranco Seco a Miloš Luković, su nuevo delantero. El serbio llega cedido para esta temporada por parte del Estrasburgo. Tendrá ficha filial, por lo tanto no gastará cupo en el primer equipo, y ya está a las órdenes del entrenador de la UD Las Palmas.