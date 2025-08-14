Oficial el fichaje de Lukovic a la UD Las Palmas: Luis García ya tiene delantero

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 16:39 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

Luis García ya tiene a su deseado delantero. Milos Lukovic (Serbia, 18/11/2005) llega cedido para esta temporada por parte del Estrasburgo. Tendrá ficha filial, por lo tanto no gastará cupo en el primer equipo, y ya está a las órdenes del entrenador de la UD Las Palmas.

Su fichaje, eso sí, no cierra la puerta a que pueda llegar otro nuevo punta, pues se trabaja en las salidas de Sory Kaba y Jaime Mata, quienes no entran en los planes de Luis García para su pelea por el ascenso a la máxima categoría.

No estará disponible, salvo acelerón en el papeleo, para el partido contra el Andorra, pues su inscripción tendría que ser casi inmediata para que pudiera ser convocado.

El pasado curso estuvo cedido en el Heerenveen, donde disputó 13 encuentros y marcó tres tantos en la Eredivisie (Primera División de Países Bajos). Cabe destacar que es una recomendación y apuesta de Branko Milovanovic, jefe de scouting internacional y asesor del presidente.