Iván Gil: «Con Luis García he vuelto a sonreír; Carrión y Diego Martínez me hicieron más fuerte» El mediapunta de la UD Las Palmas confiesa el calvario que vivió el año pasado a la vez que exhibe su felicidad a las órdenes de Luis García

Un cambio de vida. El renacer del jugón. Iván Gil, que la temporada pasada no disfrutó de oportunidades, ahora goza de una felicidad absoluta gracias a la «confianza» que tiene del entrenador y al buen inicio liguero.

«Todo el equipo es consciente de la situación en la que estamos, pero debemos ir partido a partido. Estamos siendo sólidos y está claro que marcar goles te hace estar más arriba, pero es clave ser sólidos atrás», comentó Iván Gil sobre el momento del equipo.

Cuestionado por el vacío en la Naciente indicó que «no se había dado ni cuenta» pero que es el sector «animación» y que les «ayudan mucho» a sacar los partidos adelante.

Sobre el entrenador dijo que «ha causado buena sensación», destacando el «estilo de juego» que le viene «muy bien» a Las Palmas. «Nos ha transmitido esa presión tras pérdida tan importante», indicó.

Después del sin vivir de la campaña pasada, cuando ni Luis Carrión ni Diego Martínez le dieron la oportunidad el curso pasado, mientras que ahora con Luis García es un jugador vital en la UD Las Palmas y exhibe felicidad: «He vuelto a sonreír», confesó el centrocampista ofensivo.

«No sé cómo reaccionaría si los veo. No guardo rencor a nadie. Les daría las gracias porque a nivel mental me hicieron más fuerte», añadió a colación de lo que les diría a Carrión y Diego Martínez si se reencontrase con ellos.

Por otra parte, se mostró deseoso de volver a ver portería cuanto antes para «seguir ayudando» al equipo y que los penaltis «los debería tirar siempre el delantero» pero que también los puede lanzar él mismo o Jonathan Viera cuando estén jugando.

