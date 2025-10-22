Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ivan Gil celebrando uno de sus goles frente a la Real Sociedad B. Cober

Iván Gil: «Con Luis García he vuelto a sonreír; Carrión y Diego Martínez me hicieron más fuerte»

El mediapunta de la UD Las Palmas confiesa el calvario que vivió el año pasado a la vez que exhibe su felicidad a las órdenes de Luis García

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:30

Comenta

Un cambio de vida. El renacer del jugón. Iván Gil, que la temporada pasada no disfrutó de oportunidades, ahora goza de una felicidad absoluta gracias a la «confianza» que tiene del entrenador y al buen inicio liguero.

«Todo el equipo es consciente de la situación en la que estamos, pero debemos ir partido a partido. Estamos siendo sólidos y está claro que marcar goles te hace estar más arriba, pero es clave ser sólidos atrás», comentó Iván Gil sobre el momento del equipo.

Cuestionado por el vacío en la Naciente indicó que «no se había dado ni cuenta» pero que es el sector «animación» y que les «ayudan mucho» a sacar los partidos adelante.

Sobre el entrenador dijo que «ha causado buena sensación», destacando el «estilo de juego» que le viene «muy bien» a Las Palmas. «Nos ha transmitido esa presión tras pérdida tan importante», indicó.

Después del sin vivir de la campaña pasada, cuando ni Luis Carrión ni Diego Martínez le dieron la oportunidad el curso pasado, mientras que ahora con Luis García es un jugador vital en la UD Las Palmas y exhibe felicidad: «He vuelto a sonreír», confesó el centrocampista ofensivo.

«No sé cómo reaccionaría si los veo. No guardo rencor a nadie. Les daría las gracias porque a nivel mental me hicieron más fuerte», añadió a colación de lo que les diría a Carrión y Diego Martínez si se reencontrase con ellos.

Por otra parte, se mostró deseoso de volver a ver portería cuanto antes para «seguir ayudando» al equipo y que los penaltis «los debería tirar siempre el delantero» pero que también los puede lanzar él mismo o Jonathan Viera cuando estén jugando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  3. 3 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  4. 4 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  7. 7 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  8. 8 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 La Aemet decreta más calor de lo normal y Canarias enciende los avisos por riesgo alto de radiación ultravioleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Iván Gil: «Con Luis García he vuelto a sonreír; Carrión y Diego Martínez me hicieron más fuerte»

Iván Gil: «Con Luis García he vuelto a sonreír; Carrión y Diego Martínez me hicieron más fuerte»