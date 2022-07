«Las Palmas me ayudó a ser el jugador que soy»

Alberto Moleiro, jugador de la UD Las Palmas, dijo sentirse muy feliz por la ampliación de su contrato. El futbolista tinerfeño habló en los micrófonos de UDradio sobre todos los pormenores de la nueva firma de su contrato.

«Las Palmas fue el club que me dio la oportunidad de ser quien soy. Tenía muchas ganas de firmar, y que las cosas estuviesen tranquilas. Me apetecería llevar el dorsal 10, pero primero eligen los veteranos».

«Me gusta jugar al fútbol y divertirme y todo lo demás va llegando. Me he consolidado como jugador y persona. Todo lo intento vivir con total normalidad. Las Palmas me ha ayudado mucho y se lo agradezco. Tuve la suerte de que Pepe Mel y Pimienta confiaron en mí pero «todavía me queda mucho por dar. Estaré más tranquilo y con más confianza. Está claro que vamos a pelear por el ascenso», apuntó.

«El final de temporada y cómo acabamos nos dejó con hambre de seguir intentándolo. Tenemos unas ganas inmensas de volver. Todos acabamos con una conexión ideal con los aficionados», subrayó. »El objetivo es la espinita con la que nos quedamos. A ver si podemos matarla en la próxima temporada«, sentenció.