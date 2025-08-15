Obligados a ser candidatos a todo

Me han gustado muchos de los aspectos mostrados por la UD en la pretemporada que ya finaliza. Hay margen de mejora, como es normal, pero ... veo un bloque con capacidades, con jugadores de calidad que pueden marcar la diferencia en cuanto cojan el estado físico que necesitan. Viera, Jesé, esperemos que Kirian vuelva pronto, Recoba tiene, también, cualidades importantes... Y Horkas, Viti, Alex Suárez o Mármol ya sabemos que siempre dan rendimiento. Y también me llaman la atención, para bien, los mensajes de los futbolistas sobre el nuevo entrenador. Hay entendimiento y sintonía con Luis García, algo fundamental en una caseta, pero que no siempre ha sucedido así. Sin ir más lejos, venimos de una temporada en la que las relaciones con el entrenador no eran las más idóneas según han manifestado los propios protagonistas. Importantísimo es recuperar la normalidad interna para que el grupo sea fuerte y esté preparado para una temporada en la que se necesitará lo mejor de cada uno, con independencia de si tienen más o menos minutos. Tienen que remar todos, ya sea en el césped, en el banquillo o en la grada. Son muchos meses por delante, con rivales duros y dificultades inevitables. Y desde la unión todo será más fácil.

La UD está obligada a ser candidata a todo. Por historia y por afición. Si se han abonado casi 23.000 personas es, precisamente, porque lo que quieren es ver al equipo arriba y peleando por el ascenso. No se van a conformar con menos. Y creo que los esfuerzos que se han realizado en los fichajes van en esa dirección.

Particularmente, le doy muchísima importancia a arrancar bien la campaña. Ganar el primer partido ante el Andorra daría confianza y energía para continuar el equipo. Ya se sabe que el fútbol va por rachas, y mejor coger una buena lo antes posible para que todo encaje. A la UD le vendría muy bien acumular puntos y triunfos desde el inicio porque evitaría urgencias y dudas. Y siempre es mejor trabajar y perfilar detalles desde el triunfo que desde la necesidad.

Tras una campaña mala, en la que nada funcionó, creo que hay ganas de volverse a ilusionar. El verano se ha hecho largo y que empiece ya el campeonato es lo que todos desean. Insisto, ojalá que con alegrías desde el primer momento porque eso va a permitir que el proyecto coja consistencia y pueda crecer de manera progresiva.

En 1996 tuve la suerte de formar parte de aquella UD que ascendió a Segunda en Elche, una experiencia inolvidable, creo que única por lo que significó en aquel momento. Otro año acabado en 6, el 2006, también nos trajo grandes alegrías. La UD volvió a salir de la Segunda B y a mí me tocó vivir esa misma experiencia en el Vecindario.

Ahora nos encaminamos al 2026, otra vez un 6. Ojalá que el destino nos tenga guardada la oportunidad de repetir todos esos capítulos tan memorables que nos llenaron de felicidad y orgullo. Hay que creer en que será posible desde el trabajo y la humildad.