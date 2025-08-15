Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barcia celebra con Mármol un gol. COBER
Opinión

Obligados a ser candidatos a todo

«Tienen que remar todos, ya sea en el césped, en el banquillo o en la grada. Desde la unión todo será más fácil»

Pacuco Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:02

Me han gustado muchos de los aspectos mostrados por la UD en la pretemporada que ya finaliza. Hay margen de mejora, como es normal, pero ... veo un bloque con capacidades, con jugadores de calidad que pueden marcar la diferencia en cuanto cojan el estado físico que necesitan. Viera, Jesé, esperemos que Kirian vuelva pronto, Recoba tiene, también, cualidades importantes... Y Horkas, Viti, Alex Suárez o Mármol ya sabemos que siempre dan rendimiento. Y también me llaman la atención, para bien, los mensajes de los futbolistas sobre el nuevo entrenador. Hay entendimiento y sintonía con Luis García, algo fundamental en una caseta, pero que no siempre ha sucedido así. Sin ir más lejos, venimos de una temporada en la que las relaciones con el entrenador no eran las más idóneas según han manifestado los propios protagonistas. Importantísimo es recuperar la normalidad interna para que el grupo sea fuerte y esté preparado para una temporada en la que se necesitará lo mejor de cada uno, con independencia de si tienen más o menos minutos. Tienen que remar todos, ya sea en el césped, en el banquillo o en la grada. Son muchos meses por delante, con rivales duros y dificultades inevitables. Y desde la unión todo será más fácil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  4. 4 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  5. 5 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  6. 6 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto
  8. 8 Las mafias de la migración activan otras rutas ante los controles de Mauritania
  9. 9 Otro búnker ocupado en la costa del Confital: el Ayuntamiento los tapiará cuando los desaloje
  10. 10 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Obligados a ser candidatos a todo

Obligados a ser candidatos a todo