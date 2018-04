Paco Jémez, una película de terror

Después de fracasar en su primera etapa en el banquillo grancanario, hace ya ocho años, ante el Betis terminó por certificarse la segunda, y probablemente última, decepción. Hay desencanto del club tanto con él como con la plantilla. Se puede bajar, pero hacerlo a falta de cuatro jornadas para que termine la temporada, como podría ocurrir en caso de no ganar el domingo, o si el Levante logra la victoria el lunes, es hiriente. A diferencia de su etapa en Segunda División, esta vez no lo cesarán. Acaba contrato a final de curso y el club simplemente no le renovará.