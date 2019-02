Paco Herrera recupera su once ideal

Mañana no habrá lugar para las excusas. Paco Herrera podrá contar, por primera vez desde su regreso a la Unión Deportiva, con los 25 jugadores que el club tiene en nómina para afrontar el encuentro contra el Zaragoza. En una situación inédita hasta la fecha, el catalán tendrá que descartar a siete futbolistas y tendrá la posibilidad de alinear a su once de gala, aquel que goleó al Osasuna en la, hasta ahora, única victoria del preparador catalán en su segunda etapa de amarillo. De esa alineación ideal, el único ausente en Tarragona, partido en el que el equipo no pasó de un triste empate en el feudo del colista, fue Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista, apercibido por acumulación de tarjetas entonces, regresará una convocatoria en la que estarán disponibles el recuperado Danny Blum y los flamantes fichajes Rafa Mir y Slavoljub Srnic.

Por lo que el técnico no solo podrá contar con su mejores 11 hombres, sino con los 18 que completen la lista. La mejor alineación y el mejor banquillo por si se complica la cosa. El panorama ideal para el despegue definitivo de la tímida reacción que ha llevado al equipo a acumular tres jornadas sin perder con dos empates y una victoria.

En la portería, Raúl Fernández es indiscutible. Lo ha jugado todo en Liga y, salvo errores puntuales, ha sido uno de los pocos que ha rayado a un nivel más que notable. Da seguridad a la defensa, va bien por alto y pese a su generosa altura no anda corto de reflejos. El guardameta ha salvado puntos y tanto para Jiménez como para Herrera es el portero titular sin discusión. Estará protegido por una retaguardia que por fin ha encontrado la continuidad que un aspirante al ascenso como Las Palmas necesita. Después de varios varapalos seguidos fuera de casa, el técnico catalán apostó por confiar en Mantovani por delante del capitán David García y por subir a Eric Curbelo del filial para el lateral diestro, y el resultado ha sido sobresaliente: un gol en contra en los últimas tres citas.

Pero esta mejoría defensiva no se entendería sin la inclusión de Gaby Peñalba como pivote. La recuperación del argentino para la causa ha sido otro de los aciertos del entrenador amarillo, puesto que ha dotado de equilibrio y seguridad al representativo. Eso sí, en detrimento de una verticalidad que el veterano centrocampista es incapaz de imprimir en su juego, demasiado horizontal en ocasiones. Sin embargo, si hay dos futbolistas que han sonreído con la reaparición de Gaby son Timor y Galarreta. Más liberados de sus responsabilidades defensivas y con mayor libertad para incorporarse al ataque, ambos fichajes estivales brillaron como nunca frente al Osasuna teniendo al ex del Cruz Azul escoltándoles por detrás.

Y arriba, el tridente. Fuera de casa no terminan de explotar, pero el trío formado por Fidel Chaves, Rafa Mir y Rubén Castro ha dejado actuaciones para el recuerdo que obligan a seguir confiando en ellos. El extremo andaluz fue la estrella absoluta en la última victoria con un doblete, el atacante murciano siempre da la cara, incluso cuando peor está el equipo, y el punta grancanario, máximo goleador de la UD, pocas presentaciones necesita para redondear un once llamado a volver a meter a los amarillos en la pelea por el ascenso a Primera.