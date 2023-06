La opción de Willian José entra en escena

En la búsqueda del delantero que quiere la UD para complementar a Sandro Ramírez la próxima temporada ha surgido la opción de un viejo conocido y que dejó grato recuerdo: Willian José. El atacante brasileño, con contrato hasta 2026 en el Real Betis, ha perdido protagonismo en el equipo verdiblanco durante la última temporada, lo que no le ha impedido intervenir en más de la mitad de los partidos sumando todas las competiciones, y desde Heliópolis valoran otras posibilidades para el frente ofensivo.

De ahí que Willian José esté en la puerta de salida y se abra a un mercado en el que es pieza codiciada por su calidad y experiencia, con una tarjeta de presentación, además, que avala sus poderes: las últimas ocho campañas las ha disputado en la máxima categoría sumando sus periplos en la UD Las Palmas (2015-16), Real Sociedad (2016-20), Wolverhampton (2020-21) y Real Betis (2021-2023).

En su campaña en la UD tuvo números meritorios, con 10 goles en 35 encuentros y contribuyendo a la salvación del equipo y mostró una adaptación ejemplar al club y a Gran Canaria. De hecho, tras haberse ido por no ejercerse la opción de compra contemplada en la cesión por parte del Maldonado de Uruguay, el ariete internacional se sinceró en los micrófonos de Canarias Radio: «Me hubiese gustado seguir muchos años en la UD Las Palmas porque tanto mi familia como yo estábamos felices en la Isla, pero los directivos que estaban no hicieron mucho esfuerzo para que siguiese. La afición siempre me trató siempre muy bien».

Ese reparo a que no le compraran, estando ya Luis Helguera en la estructura ejecutiva, entonces como secretario como segundo de Toni Cruz, no compromete las posibilidades de poder repatriarlo si se dan las circunstancias porque el jugador tiene mercado y hay que cuadrar números. Su polivalencia, pudiendo ejercer de hombre de referencia arriba, de enganche o partiendo desde la banda, le dan un diferencial más que interesante a ojos de la entidad.

Jonathan Viera coincidió con él en ese curso y el concepto que tiene el capitán del brasileño es, igualmente, inmejorable. De hecho, ambos conectaron bien el terreno de juego y se entendieron de una manera notable en la campaña que compartieron en el Gran Canaria. El destino podría depararles otra oportunidad de competir juntos.

Curiosamente, y también del Real Betis, hay otro nombre en la agenda: Raúl García de Haro, que esta campaña recién finalizada ha actuado a préstamo en el Mirandés y con un rendimiento sobresaliente. A diferencia de Willian José, García de Haro sí tiene porvenir garantizado en el proyecto verdiblando y se le quiere buscar acomodo, ya en Primera, para que tenga protagonismo. Una cesión es la fórmula que se está cocinando con el catalán, al que la Liga Smartbank ya le viene pequeña y se prepara para evolucionar en un peldaño más alto. La UD ha movido ficha y espera hacer valer su buena posición aunque, de momento, nada hay garantizado. Gustan ambos pero hay que pelearlos.