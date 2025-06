No hay ofertas por Mika Mármol: la UD Las Palmas le dejaría salir por 6 millones

Afronta su último año de contrato y en el club no descartan que lo cumpla, ya que en Italia han perdido interés por él y se ha devaluado en el mercado de fichajes

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de junio 2025, 12:57

Hay casos y casos. Llamó la atención, a nivel nacional, lo que pasó con Álvaro Valles. Estuvo un año en las butacas del Estadio de Gran Canaria esperando por su Betis. Para fichar gratis. Admirable a nivel personal. La postura de la UD Las Palmas, respetable también, fue inapelable. Renovación o grada. Esta misma semana se oficializó su llegada al Benito Villamarín. Con Javi Muñoz el curso pasado fue diferente. El madrileño también acababa contrato, pero jugó. Y aportó todo lo que pudo. Lo mismo pasará con Mika Mármol si finalmente se queda.

Mika, que acabará contrato el 30 de junio de 2025, tiene una cláusula de 10 millones de euros. Las Palmas posee el 50% de sus derechos federativos, el otro 50 lo tiene el FC Barcelona, que recibiría la mitad de lo que cobrase la UDen caso de un traspaso. En el club amarillo son conscientes del panorama. Idéntico al de Valles, Javi Muñoz y Moleiro, recientemente vendido por 16 kilos y tres en variables al Villarreal CF.

De momento nadie ha preguntado por el defensor catalán. Así como el verano pasado lo hizo el Como de Cesc Fábregas y en invierno la Roma puso sobre la mesa, el último día del mercado, los 10 millones de su cláusula de rescisión, este periodo estival se intuye diferente porque, evidentemente, el curso que viene podría fichar gratis por cualquier equipo del mundo.

Mika no tiene intención alguna de ampliar su contrato y ya ha rechazado varias propuestas. En la entidad isleña podrían venderle si llega una oferta de seis millones de euros, aunque tres irían para las arcas del Barça. No se vería con malos ojos la posibilidad de sacar tajada económica por un activo que se marchará gratis en un año pero, de no llegar una proposición atractiva para los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas, se contará con él para la temporada 2025-26 en Segunda División.

Ya Luis García conoce la situación. Es más, le gustaría poder contar con Mika, al que ha seguido y al que considera idóneo para la propuesta futbolística que desea implantar en Las Palmas. A su favor, la polivalencia. Puede actuar tanto en el eje de la defensa, como en el lateral izquierdo y, como recurso esporádico y de urgencias, en el puesto de pivote defensivo.

Su valor de mercado según el portal especializado Transfermarkt es de 10 millones de euros, misma cantidad que tiene como cláusula de salida. Asus 23 años tiene todavía mucho margen de mejora y pese a que el curso pasado no pudo lucir su mejor versión, tiene nivel de sobra para seguir jugando en Primera División.

La campaña pasada disputó un total de 30 encuentros con la UDLas Palmas en la máxima categoría, aunque tuvo que alternar su posición habitual con la de lateral izquierdo, donde acabó asentándose con Diego Martínez a los mandos.

Con todo, en la UD esperan contar con él si no llega esa oferta que saque beneficio económico al club. Lo mismo con Marvin y Juanma Herzog, que no descartan salir y probar suerte en otro equipo si les llegan propuestas que les mejoren sus circunstancias en el club isleño.