La UD rechazó 10 millones de la Roma por Mármol al límite del cierre del mercado

Casi al mismo tiempo que la UD sucumbía en Girona, y cuando el mercado estaba a punto de cerrar, la Roma subió su apuesta por Mika Mármol y remitó al club una oferta de 10 millones de euros por su pase. Un trato suculento, por mucho que el Barcelona tenga el 50% de los derechos del jugador, pero que no se hizo efectivo porque desde la dirigencia se ha antepuesto el objetivo de la permanencia a cualquier tentación de tipo económico por alguno de los pilares del equipo.

Mármol, cuyo futuro se asume lejos de la UD más pronto que tarde, lleva en la órbita de la Roma varias semanas y la insistencia hasta última hora acredita que el interés era firme y determinado. Y el precio que estaban dispuestos a pagar cubría, en principio, las exigencias de la UD, si bien se entendió que la marcha del catalán iba a ser lesiva para los intereses deportivos y no se accedió.

Fue lo que pudo ser y no fue de una jornada plácida porque no deparó sorpresas al cierre de esta ventana de transferencias. La cesión de Pejiño al Elche, sin opción de compra, se materializó como estaba previsto y, finalmente, Marc Cardona se quedó, pese a que no entra en los planes del cuerpo técnico. De hecho se llegó a rumorear que saldría para hacerle hueco al atacante belga Mike Trésor, del Burnley, algo que no cuajó.

Al final fueron cuatro las salidas (Iván Gil, Fabio, Sinkgraven y Pejiño) y dos las altas (Pelmard y Bajcetic).

Bassinga vuelve al filial

El club también comunicó un movimiento que afecta a un canterano que llegó al primer equipo pero que no ha tenido suerte en su cesión en el Mirandés. Bassinga regresa casi inédito para coger rodaje de nuevo en las filas del filial.