El Nottingham Forest se lanza a por Valles

El Nottingham Forest de la Premier League apuesta fuerte por Álvaro Valles. Según ha podido saber este periódico, en el pasado mes de diciembre el club inglés lanzó una oferta de 20 millones de euros por el cancerbero de La Rinconada, en pleno mercado invernal. Sin embargo, las altas esferas de la UD Las Palmas no vieron buena la opción y decidieron esperar a renovarle automáticamente, una vez cumplido los veinte encuentros de la Liga EA Sports, algo pactado previamente entre el club y el jugador. Tras esta operación, se le vinculó una nueva cláusula; 30 millones de euros.

Lo cierto es que el futuro de Álvaro Valles parece estar más cerca que nunca de la Premier League. El interés de la entidad inglesa sigue y el jugador, además de saberlo, ya se lo ha hecho llegar a la entidad amarilla. Valles quiere marcharse, en el Nottingham vería crecer considerablemente sus emolumentos. Pese a esto, desde el club no pretenden venderlo por la cláusula en su totalidad, pero si la oferta sigue vigente en el próximo mercado de verano, Helguera y compañía no verían con malos ojos aceptar la oferta. Ambas partes se han comprometido a llegar al mejor acuerdo posible para dar salida al futbolista. No quizás por 30, pero sí por 20.

Si bien el guardameta andaluz, que está haciendo una temporada para enmarcar, no ha pasado inadvertido para equipos de La Liga, tampoco lo ha hecho en el extranjero. Y es que un portero así, que juega a la perfección con los pies, que es solvente y seguro bajo palos, que va con todo en las salidas aéreas, cualquiera querría tenerlo en su equipo. Además, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado que ya hay cuatro fichajes listos para la próxima temporada, quien sabe si ya han encontrado al recambio perfecto en Jokin Ezkieta, portero del Racing de Santander.

Además, el Real Betis, club que le vio nacer, también ha mostrado interés en el cancerbero de la UD, pero hasta ahora el único que ha puesto una oferta económica encima de la mesa es el cuadro de Inglaterra, que está muy cerca de llevárselo. Para más inri, si el portero logra entrar en la lista definitiva de Luis de La Fuente para jugar con la selección española en los amistosos frente a Colombia y Brasil, estaría cotizadísimo. Un revalorizado Álvaro Valles aguarda para decidir sobre su futuro profesional.