Jokin Ezkieta, subrayado en rojo en la lista de la UD para sustituir Álvaro Valles

En la UD tienen subrayado en rojo el nombre de Jokin Ezkieta, portero del Racing de Santander y que está realizando una soberbia temporada. Eizketa, de 27 años y una altura de 1,93 metros, se formó a caballo entre la cantera del Atlético Osasuna y del FC Barcelona, que lo captó para filiales y le dio rodaje intermedio con una cesión en el Sabadell (2016-17). En la disciplina azulgrana estuvo a las órdenes de García Pimienta, quien lo conoce a la perfección y avala el interés en su fichaje para reforzar la portería.

El arquero navarro termina contrato en junio, lo que le convierte en una oportunidad de mercado, si bien el Athletic Club, cuando formalizó su pase al Racing en 2022, se guardó una opción de repesca que, por otra parte, no parece encaminada a ejecutarse. El Racing inició en enero las negociaciones para retenerlo pero, de momento, esos contactos no han ido más allá de una declaración de intenciones. «El Racing es como mi hogar, es donde quiero estar», dijo el propio futbolista aunque no ha firmado nada.

La más que probable marcha de Álvaro Valles en verano, con vínculo hasta 2025 pero pretendido por varios clubes dispuestos a afrontar traspaso, obliga a Luis Helguera a anticiparse a los tiempos. Valles valor irse porque tendrá propuestas que le mejoren sustancialmente sus condiciones salariales y, agradecido como está a la entidad que le hizo profesional, quiere una salida en la que la UD reciba contraprestación, como así será. Y el movimiento de suplirle ya está en marcha, con Ezkieta en lo alto de la lista de preferencias, sin descartar otros perfiles, difícilmente equiparables, por otro lado, en calidad-precio.

Tampoco se pierde de vista la posibilidad de que Aarón Escandell, inédito en Liga y por el que se hizo un esfuerzo económico para sacarlo del Cartagena, pueda cambiar de aires, descontento con su rol y en previsión de que le traigan competencia que le pueda mantener en el banquillo. Le queda otro año de contrato, aunque su futuro en el club es incierto a día de hoy. Dependiendo de si sale o no, lo mismo habría que añadir a la lista de la compra un nuevo cancerbero.