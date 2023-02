Sin noticias de Vitolo dos meses después de su lesión

El extremo grancanario de la UD Víctor Machín, Vitolo, sufrió una microrrotura fibrilar en su bíceps femoral derecho el 11 de diciembre frente al Albacete tras tener que abandonar el verde al poco de entrar en él. «El tiempo aproximado de baja será de unas tres semanas según evolución». Así hacía oficial el club el tiempo estimado que iba a estar apartado de los terrenos de juego el jugador amarillo . Ahora, casi dos meses más tarde, Vitolo sigue en paradero desconocido, ya que no se le ha visto vestido de corto en los entrenamientos, o al menos así lo ha querido dejar entrever la entidad amarilla. Y visto lo visto, no se le espera demasiado pronto.

La llegada de Vitolo a la UD Las Palmas en julio de 2022 fue un pelín controvertida. Por aquel entonces se especuló que, pese a que venía a préstamo del Atlético de Madrid, sería un viaje sin regreso. Además, la cláusula afirmaba que en caso de ascenso a Primera División, la entidad grancanaria podría adquirir su compra en condiciones favorables . Además, existió un serio debate en la parroquia amarilla por si por fin cumpliría con las expectativas que se crean siempre en jugadores de su talla. Con 33 años, Vitolo sigue siendo un jugador llamado a marcar la diferencia, sin embargo, solo se ha visto jugar siete partidos esta campaña por los continuados problemas físicos que le persiguen.

Cuando aterrizó en la isla se fue a la concentración de pretemporada con el equipo a Marbella y quiso matizar: «Ya no soy el que empezó. Tengo madurez, sé lo que tengo que hacer y mi objetivo esta temporada es volver a disfrutar del fútbol». En un futbolista que destacó por su talento, cambio de ritmo y explosividad con la pelota en los pies, las señales vigentes no pueden ser más alarmantes.

El jugador, que podría volver a jugar con el equipo en marzo si se recupera, afrontaría el tramo final de temporada sin estar en plenitud de condiciones. El técnico catalán de la UD, García Pimienta, siempre le respalda y se antepone a cualquier atisbo de duda con el 7 amarillo. El pasado viernes en sala de prensa explicó la situación con extremo tacto y comprensión: «Vitolo sigue con su proceso. No tenemos fechas para su vuelta. No tiene presión y el chico está pasando un calvario. Cuando esté nos va a ayudar. Por eso no puede decir fechas, porque no las sabemos».

Hasta la fecha, sus números delatan la irrelevancia que está teniendo en el proyecto del club de su tierra. Solo ha disputado siete partidos, además ninguno como titular, sumando un total de 103 minutos, con cero goles en su cuenta y con muy poca aportación al equipo. Solo tuvo incidencia en un gol, frente al Cartagena en octubre ante su afición. Pese a eso, son datos que resultan insuficientes para todas las expectativas depositadas en él desde el arranque de temporada.