El muro de la UD Las Palmas: es el equipo menos goleado de toda la Liga Española

Solo ha encajado cinco tantos en las ocho jornadas disputadas, siendo el conjunto más sólido de Primera y de Segunda División

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 12:32 | Actualizado 13:31h.

Un muro de hormigón indestructible. Luis García Fernández ha consolidado a la UD Las Palmas como uno de los equipos más sólidos en España. Es más, en estas ocho jornadas transcurridas, con solo cinco goles encajados, los amarillos son el conjunto menos goleado de toda la Liga Española. Nadie en Primera División ni en Segunda División ha encajado menos tantos que los isleños.

Con la portería a cero dejada por Dinko Horkas en el último triunfo liguero ante el Cádiz (1-0) y ese gol marcado por Sergio Barcia, que hizo que los gaditanos sumasen su sexto tanto recibido en lo que va de campeonato, la UD Las Palmas se quedó sola en ese apartado.

En Segunda División, conjuntos como el Deportivo de La Coruña, actual líder de la categoría, Cádiz o Valladolid han recibido seis goles en ocho jornadas. Uno más que la UD Las Palmas. Y otros, que marchan en puestos de ascenso directo o playoff de ascenso, como el Racing (14), Andorra (10) y Huesca (10) han sufrido más en defensa.

Tampoco en Primera División nadie mejora los números de la UD Las Palmas. Al contrario, pues los menos goleados de la máxima categoría del fútbol español son el Villarreal, Betis, Alavés y Osasuna, todos ellos con ocho dianas recibidas, también tras ocho jornadas disputadas. Tampoco grandes como Barça (9), Madrid (9) o Atlético (10) se acercan a los registros defensivos del equipo amarillo.

Ya Luis García, en la previa ante el Rayo Vallecano, cuestionó que nadie hubiese resaltado los registros defensivos del equipo amarillo, con solo cinco tantos encajados en las siete fechas del calendario disputadas hasta el momento. Dejar la portería a cero contra el Cádiz acrecentó el buen hacer colectivo y situó a Las Palmas como uno de los combinados más firmes de toda España.

Así, la UD combate su falta de gol con una solidez atrás que permite sacar puntos importantes. Son ya tres encuentros de ocho jugados en los que Dinko Horkas ha conseguido dejar el arco imbatido. Y esto, en Segunda División, como bien dijo el propio presidente Miguel Ángel Ramírez antes de empezar el curso, se antoja indispensable si se quiere pelear por subir a Primera.

En lo que va de campeonato, ningún equipo ha sido capaz de batir dos veces en un mismo partido a un Dinko Horkas que se está marcando un gran inicio de temporada. Esto ha posibilitado que Las Palmas haya podido sacar puntos en seis de sus ocho enfrentamientos. Solo perdió ante el Málaga (0-1) y el Almería (0-1), sumando tablas contra el Andorra (1-1) y Burgos (0-0), mientras pudo ganar al Córdoba (1-3), Real Sociedad B (2-1), Leganés (0-1) y Cádiz (1-0).