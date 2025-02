La UD está muerta

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de febrero 2025, 19:24 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Qué decir de lo que dio de sí la UD en Mallorca, donde apenas sobrepasada la media hora de partido ya perdía por 3-0 e iba directa al desguace. No es fácil el diagnóstico de un equipo desplomado, roto por todos sus ejes y que ya está metido de lleno en el hoyo. Quitando al Valladolid, que es carne de cañón desde hace tiempo, no hay elenco en Primera con peor pinta que esta UD, que más que competir, malvive y ni con eso le alcanza para evitar sonrojos como el de Son Moix. La derrota acentúa una crisis ya sangrante, por mucho que Diego Martínez se haga el chistoso cada vez que habla, proclame que no mira la clasificación o presuma de parámetros físicos que solo ve él, y no responde a casualidades.

Las Palmas no le gana a nadie y pierde con casi todos. Cruda realidad que, en un ejercicio de responsabilidad, debería activar medidas inmediatas ante una caída a los infiernos implacable y a cámara lenta. Dicen en el club que, de momento, no hay planteamientos de un nuevo cambio en el banquillo. Hará, entonces, falta un viraje en los que salen, en la pizarra o en el color de la camiseta. Pero algo hay que remover. Lo de ahora condena al descenso. Literal.

Ampliar Bajcetic persigue a Dani Rodríguez.

Se dijo que la visita al Mallorca tenía que ser punto de inflexión y medicina para curar todo lo malo que traía un 2025 calamitoso hasta el momento. Pero tantas intenciones quedaron en una mentira ante lo que se vio en el césped.

De lo que pudo ser a lo que fue

Al minuto 2 ya había tenido Javi Muñoz el 0-1 luego de plantarse ante Greiff en posición de falso interior zurdo y habilitado por un gran pase filtrado de McBurnie. Hizo lo más difícil, ingresar en el área y quitarse con un golpe de cintura a su par, pero, a la hora de la verdad, rematar y marcar, se le hizo de noche y solo acertó a largar un disparo centrado y raso, pura golosina para el portero.

Ampliar Javi Muñoz, en una acción ofensiva.

A partir de ahí, lo que vino fue un derrumbe absoluto en el que no se salvó ni Cillessen, habitual a la hora de ganarse las habichuelas con sus guantes, y que entró, también, en la galería de los horrores. Fue empezar el Mallorca a tocar la pelota para que el abuso cogiera forma. Se sabía que Muriqi era el hombre a vigilar pero, por lo que fuera, McKenna decidió marcarlo con la mirada. Y las dos primeras que le cayeron, una arriba y la otra abajo, las clavó a la red sin que nadie le estorbara. A placer y con alfombra roja.

Ampliar Benito, superado por Maffeo.

El 2-0 no removió el amor propio, tampoco hizo que nadie soltara cuatro maldiciones para apelar al amor propio. Mientras el Mallorca corría y ganaba cada balón dividido, insaciable en sus ganas de ir a por más, la UD se encogió, invitando a que le dieran más fuerte, como así pasó. Antes del descanso cayó el tercero y no entró alguno más por mero azar. Terrible irse al intermedio con un 3-0 aplastante en méritos, ganas y empeño. Demoledor.

Un gol testimonial

Como era imposible que fuera a peor la cosa, la UD tuvo el alivio de que el anfitrión bajara el pistón y le diera aire. Con todo, el poste evitó, a trallazo cercano de Muriqi, lo que parecía el 4-0. Al rato, Bajcetic cazó un buen balón y le puso cierta decencia al marcador con su gol. Pero sin atisbo alguno de rebelión porque siguió llegando por oleadas el Mallorca, con el reloj a su favor y la sensación de que no iba a permitir que le discutieran lo que se había ganado antes.

La UD amagó sin más para certificar su agonía y muerte. El sábado viene el Barça.

Ficha técnica:

3 - Mallorca: Greif; Maffeo (Valery, m.93), Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Dani Rodríguez (Mateu Morey, m.85), Darder; Asano (Larin, m.71), Muriqi (Lato, m.85), Robert Navarro (Antonio Sánchez, m.71).

1 - UD Las Palmas: Cillessen; Viti (Mata, m.71), Álex Suarez (Pelmard, m.46), McKenna, Mika Mármol; Bajcetic (Herzog, m.87), Loiodice (Benito, m.40), Fuster (Campaña, m.71), Muñoz, Moleiro; McBurnie.

Goles: 1-0, m.7, Muriqi; 2-0, m.28, Muriqi, 3-0, m.35, Dani Rodríguez; 3-1, m.62, Bajcetic.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Cyle Larin (m.83) y a los futbolistas visitantes Enzo Loiodice (m.25), Mika Mármol (m.44), Viti (m.46) y McKenna (m.95).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mallorca Son Moix ante 18.475 espectadores.