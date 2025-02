Mallorca como escapatoria

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de febrero 2025, 19:03 Comenta Compartir

No hay más que mirar la tabla y ver que la UD ya está columpiándose peligrosamente. Quitando al Valladolid, con el resto de la parte de abajo todo es cuestión de milímetros, lo que convierte las jornadas en un acordeón. Ganar te dispara y no hacerlo encoge. Así se llega a la visita a un Real Mallorca que se ha dedicado a vivir de las rentas. Como Las Palmas, no gana desde el año pasado y en todo 2025 solo ofrece el balance de un mísero punto. Pero, de momento, la despensa que llenó antes de Navidad le permite seguir en mitad de tabla y con margen, aunque todo se acaba y lo saben por Son Moix, donde se toman este partido con aires de final.

Diego Martínez, al que le ha dado por la ironía y cierta chanza ante el vértigo, insiste en recordar qué encontró cuando vino en octubre para amortiguar este presente de carestías y temores. Quizás no sea la mejor táctica esa de justificarlo todo comparando lo de ahora con lo de antes porque la competición no espera. Y mientras se aplaude lo realizado se minimiza lo que pasa el día a día te devora. Y es lo que le ha ocurrido al equipos, sumergido en la melancolía de los buenos tiempos cuando lo mismo lo que conviene es correr más y no dudar en meter la pierna, que lo demás suele llegar solo.

No se espera cortesía alguna en la guardia bermellona. Allí encalló el Madrid, sin ir más lejos, y la necesidad que se comparte hará subir la guardia a los chicos de Arrasate, con Muriqi en primera línea de combate. Va a ser necesaria la UD mejor dispuesta para discutirle el pleito al Mallorca como debe, salvando la falta de Silva y Sandro, el 50% de todos sus goles, que no es poca cosa.

Ampliar Bajcetic, durante un entrenamiento de esta semana.

Le va a tocar a McBurnie, el de la chilena que pudo ser y no fue. El escocés sigue sin estrenar su cuenta en el campeonato regular, cuestión llamativa al estar consumido en su mitad febrero, un recorrido estimable del calendario y que le señala. Un delantero sin acierto jamás se sacudirá las sospechas y el bueno de Oli lo sabe. Ha estado muy cerca y, como dice Martínez, ya le toca.

Campaña y el equilibrio

Entre las novedades de la expedición está la del mediocentro sevillano, más vital que nunca con las ausencias de Kirian y Essugo, y que, sin duda, irá en la dirección del equilibrio. La incógnita está en si Campaña tiene pulmones para salir de inicio, tras superar su lesión, pero que esté entre los disponibles ya es un alivio.

El agujero en la sala de máquinas ha lastrado, y de qué manera, el funcionamiento colectivo y los brotes verdes vendrán en consonancia a la mejora de la fluidez y armonía. Para eso ha venido Bajcetic, que va a más conforme pasan las jornadas, y el paso al frente de Moleiro, en su versión más osada y vertical, también sumará fuerzas.

Por lo demás, pocas dudas maneja el entrenador para que lo debe oponer a un adversario privado de alguna de sus mejores piezas, caso del lesionado Samu Costa. En defensa, la permuta en el leral derecho de Viti por Pelmard podría ser la apuesta manteniendo al resto. Y el mencionado Campaña entraría, previsiblemente, por Loiodice.

Ampliar Campaña ya está recuperado de su lesión y apunta al once.

Todo sea por romper la tendencia que se viene dando y que ya ha dado paso a las urgencias ante el peligro real y tangible de regresar a los puestos de descenso. Mallorca, en ese sentido, enseña el camino correcto.

Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Dominik Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi.

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Campaña, Bajcetic; Manu Fuster, Javi Muñoz, Moleiro; y McBurnie.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño).

Hora: 17.30.

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.