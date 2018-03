Momo: «Sin fe, no jugaríamos más»

El de Las Torres, ya de vuelta a los terrenos de juego tras dejar atrás la lesión que acarreaba, asegeguró ayer en rueda de prensa que la plantilla está convencida en alcanzar el objetivo, añadiendo que, «si no tuviéramos fe, no jugaríamos más».

Entonando un discurso autocrítico con el juego y las sensaciones que mostró el conjunto isleño ante el Villarreal el pasado domingo, Momo fue contundente: «Fuimos un auténtico desastre». Además, en lo individual también asumió culpas: «Personalmente pedí disculpas a mis compañeros porque no me salieron las cosas y no me encontré nada cómodo», explicó.

En tanto en cuanto a la próxima batalla que le tocará lidiar a la UD Las Palmas –este sábado en Riazor, a partir de las 12.00 horas–, el 11 amarillo no huyó de la importancia que supondría vencer al Dépor: «Es un partido importantísimo para los dos que puede marcar un punto de inflexión tanto para lo bueno como lo malo. Esperamos quitarnos las malas sensaciones del otro día y jugar con la presión que puedan tener ellos allí», avanzó.

«Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. Debemos tener tranquilidad y no volvernos locos, ellos pueden tener esa presión. Nosotros tenemos que intentar corregir los errores del otro día, no ir tan alocados arriba. Eso es lo que estamos tratando de trabajar, tener esa consistencia para que el partido esté igualado y podamos gestionar mejor que ellos el nerviosismo», analizó el jugador de Las Torres.

Asimismo, el atacante grancanario consideró vital «recuperar sensaciones» en un enfrentamiento donde Las Palmas se juega la vida. Si el Levante gana –mañana, 20.00 horas– ante el Eibar, la escuadra isleña podría comenzar el duelo a siete puntos del conjunto granota.

«Salimos muy dolidos el otro día y queremos que lo que habíamos conseguido días atrás es lo que tenemos que recuperar», aseveró un Momo que, además, halagó a la plantilla gallega: «Tienen una gran plantilla con jugadores contrastados, con experiencia y rápidos», destacó.

«Cuando estás metido abajo es más un problema de cabeza. Te bloqueas y te entran los nervios. Las plantillas que están abajo son grandes equipos y al final te metes abajo y todo es un poco psicológico. El que gestione mejor eso. Te pones con esos nervios de cuatro puntos y los rivales alguna vez no perdonan», destacó el veterano.

Insistió en que es un «partido trascendental para los dos pero esperamos que gestionando bien el partido y aguantar la presión, hacer daño con nuestras armas», concluyó Momo.