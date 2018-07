Momo expresa su deseo de reencontrarse con Rubén Castro en la UD Las Palmas

Rubén es «garantía de gol»

El veterano extremo isleño, quien cumplirá 36 años el próximo domingo, reconoce que puede afrontar su última temporada como profesional. "Este puede ser mi último año, un futbolista sabe cuándo le llega el final de su carrera, pero me veo con fuerzas y con hambre de ayudar al equipo", ha asegurado Momo.

"Rubén es una garantía de gol, tiene experiencia, se ha cuidado mucho, es muy fuerte y nunca he visto nada igual en toda mi carrera deportiva. Si viene, se va a comprometer al máximo con el equipo", ha manifestado Momo.

La temporada pasada «no se hicieron las cosas bien»

Además, ha reconocido que la temporada pasada no se hicieron las cosas bien. "No vamos a buscar culpables, pues cada uno debe asumir lo que le corresponde, pero intentaremos aprender de los errores que cometimos. La Primera División no te perdona, y cuando las cosas se hacen mal, siempre acabas descendiendo".

En cuanto al nuevo entrenador, Manolo Jiménez, Momo ha destacado que tiene "mucha experiencia", y tras ganar la liga en Grecia llega "con mucha ambición" para intentar un "reto importante" como es devolver a la UD Las Palmas a la máxima categoría.