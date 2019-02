Mir: «Otro equipo se hubiera venido abajo»

- Eso al final es la ley de este juego. Los que llevan más tiempo parece que han hecho más cosas y los nuevos parece que no tenemos experiencia. Yo creo que no es ni una cosa ni otra. Los frutos que da el trabajo son los que te llevan a jugar o no jugar, por lo que hay que estar tranquilo, trabajar para uno mismo y para ayudar al equipo, y al final el míster es el que tiene que decidir.

- No, no. Esos son temas en los que no pienso, son cosas de mi agente. Solo estoy centrado en trabajar y al final el representante es el que se encarga de hacer todo fuera.

- Con trabajo todo se consigue, pero no me siento titular. Nos entrenamos día a día a tope y el míster busca la mejor opción para cada fin de semana. Tenemos que estar preparador para lo que él decida.

- Esos no son cuestiones mías, los futbolistas solo estamos para jugar. Esas decisiones las toman los directivos, por lo que yo no puedo decir nada ahí. Se decidió cambiar de entrenador, estamos ahora bajo sus órdenes, cogiendo lo que él nos pide, y seguro que a partir de confiar en sus métodos y de ir juntos de la mano en busca del mismo objetivo, conseguiremos lo que nos propongamos.

- Para nada. Estamos frustrados porque tuvimos ocasiones y no supimos materializarlas. Hicimos un buen trabajo, pero al final tienes cinco o seis oportunidades y el rival apenas tiene media. El pensamiento que nos queda es de impotencia por no haber sumado los tres puntos cuando los teníamos ahí.

- ¿Pero en algún momento consideró que no se estaba siendo justo con usted? ¿Qué a pesar de todo lo que aportaba no tenía continuidad?

- Tana se marcha a China. ¿Es un palo para un delantero como usted perder a un jugador de ese perfil?

- Ha salido Tana pero ha venido Srnic y supongo que llevará a cabo más o menos el rol que tenía Tana. También es un jugador de último pase, de buscar los espacios. Como decía antes son decisiones que toma el club, los jugadores no entramos a valorar los movimientos en el mercado. Solo estamos centrados en trabajar.

- Por lo visto en las últimas semana, Araujo y usted luchan por un puesto y se está hablando de que el argentino también podría emigrar al fútbol chino. ¿Eso le beneficiaría?

- Cada uno toma sus decisiones. No sé si él se quiere ir al fútbol chino, no tengo ni idea, no sé que quiere hacer con su futuro. Yo solo estoy concentrado en mí, en trabajar, en ayudar al equipo y en hacer goles. Al final quien juegue o quien deje de jugar son cosas que decide el entrenador, y yo trabajaré para tener mi sitio.

- Finalmente el Reus ha sido expulsado y todos los equipos sumarán los tres puntos de su enfrentamiento contra el equipo catalán. Pero únicamente la UD ha tenido que realizar el viaje hasta allí. ¿Lo ve injusto?

- No, son cosas que pasan. Fueron momentos de incertidumbre, no sabíamos que estaba pasando. Es un tema que a nosotros se nos escapa. Viajamos y al llegar allí tuvimos que volver. Nosotros ahí no podíamos hacer nada, teníamos la obligación de viajar y lo hicimos, y si no se juega pues nos volvemos para casa.

- ¿Sobre su futuro hay alguna novedad? ¿Si el equipo asciende podría continuar en la Unión Deportiva?

- La verdad es que no sé que va a pasar. El futuro vendrá, yo solo estoy concentrado en el día a día, en ayudar al equipo, en hacer goles. Al final todo eso hará que el futuro llegue mejor. Si es verdad que estoy muy contento aquí, que me gustaría quedarme mucho tiempo, pero hay que esperar a ver que sucede. Son cosas que lleva mi agente, yo estoy concentrado dentro del campo y él se encarga de lo de fuera.