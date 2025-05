Los milagros no existen: la UD volverá a la oscuridad de la Segunda División

Horkas no pudo detener el cabezazo de García Pascual.

Una sacudida de realidad y de vuelta a la penumbra. La UD repitió este martes los errores y el castigo contra el Sevilla (1-0) y volverá a la oscuridad de la Segunda División. Este miércoles se puede certificar a falta de dos jornadas por disputar. Un proyecto perdedor desde su confección. Un equipo empeorado de una temporada a otra. Un sinsentido que clama al cielo a nivel institucional y deportivo. Un hundimiento esperado y una nueva mancha en la historia de una entidad señera.

Con los decibelios al nivel más semejante a una final continental del ciclo más glorioso que vivió el Sevilla no hace tiempo, la afición del Ramón Sánchez Pizjuán entendió la trascendencia del partido y trató de llevar en volandas al grupo de Joaquín Caparrós desde los primeros compases, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas, con Campaña y Sandro como novedades en el once en detrimento de dos piezas vitales como Javi Muñoz y Essugo, no se arrugaba en los duelos individuales y buscaba llevar el duelo al ritmo que más le interesaba para poder aprovechar sus opciones.

Aunque el cuadro hispalense dominaba por físico, posicionamiento y clarividencia en la sala de máquinas y encontraba velocidad por las bandas, la primera ocasión del duelo llegó por el lado amarillo merced al belga Januzaj, quien galopó con peligro en el minuto 13, pero su remate con la pierna derecha no complicó en exceso al noruego Nyland.

El plantel de Diego Martínez, que se presentó en esta cita con solos dos victorias en las últimas 17 jornadas y tres derrotas consecutivas, crecía con el paso de los minutos para multiplicar las dudas de un Sevilla en caída libre, con solo dos puntos de los últimos 24 en liza. El miedo a perder predominaba y cualquier error se castigaba, como la oportunidad que tuvo Carmona al superar a Viti en una carrera de galgos y definir sin claridad para que el croata Horkas repeliera.

El Sevilla despertó para dar un paso adelante y pisar más el área de un bloque amarillo que empezaba a ser desarbolado con facilidad por ambas bandas, disfrutando Sow y Sambi de la posibilidad de descorchar el electrónico en una batalla dramática con el descenso agobiando.

El tiempo se agotaba en la primera parte y la UD se mantenía en pie. Con sufrimiento y con su falta habitual de ideas y de contundencia, pero muy viva que ya era bastante en esta situación desalentadora (0-0).

Rumbo al abismo

Tras el paso por los vestuarios, el guion no varió. A pesar de sus lagunas, el Sevilla se mostraba más incisivo y con más ganas para finiquitar esta pesadilla cuanto antes, mientras que la UD, en la que Essugo suplía a un Bajcetic con probemas musculares de nuevo, se limitaba a verlas venir de todos los colores. Tanto que García Pascual adelantó a su equipo a balón parado en el minuto 51 para castigar la debilidad y la fragilidad de un proyecto con destino al abismo (1-0).

El combinado de Nervión se desató y perseguía la sentencia frente a una UD, que obligada a ganar para continuar con esperanzas de salvación, proseguía sin cabeza ni argumentos y, lo que es peor, sin soluciones.

Martínez preparó un triple cambio. Muñoz, Fuster y Cardona entraron por Álex Suárez, Campaña y Januzaj en la búsqueda de lo que ya parecía un imposible. No por falta de tiempo sino por propuesta de juego y entusiasmo en la toma de decisiones.

El infierno deportivo estaba más cerca hasta que Mcburnie facturó un balón no atajado por Nyland para llevar el delirio a los cientos de creyentes amarillos en las gradas, pero Martínez Munuera no lo concedió por señalar falta de Cardona sobre el cancerbero nórdico.

A partir de ahí, el partido se jugó a lo que querían los pupilos de Caparrós y la UD se desangraba sin fútbol ni nada a lo que agarrarse. La crónica de una muerte anunciada. Un desastre consentido y de dimensiones.

Se acabó (1-0). La Unión Deportiva Las Palmas volverá a la Segunda División dos cursos después de su último ascenso a la élite nacional en mayo de 2023. Una nefasta gestión que derrumba los cimientos y evita la consolidación que la entidad merece por su historia.