Mika Mármol: «Vengo con buenas sensaciones y a adaptarme rápido al grupo»

El nuevo jugador de la UD Las Palmas, Mika Mármol, fue presentado en la mañana de este viernes en Barranco Seco luego de haber sido anunciado horas antes como refuerzo de los amarillos. El catalán llevará el dorsal 15. Luis Helguera, director deportivo, expuso que se trata de un fichaje que «teníamos muchas ganas de cerrar, pero no fue sencilla porque había que poner a cuatro partes de acuerdo». Además, asegura que se ha concluido con una contratación del 50% de los derechos económicos del jugador. «Es un jugador polivalente, que puede jugar como central o se adapta al lateral izquierdo», añadió.

Mika Mármol comentó que fue clave la presencia de García Pimienta para que recalara en la UD. «Era el momento de dar un paso hacia adelante en mi carrera. Cuando me contaron el proyecto y estilo de juego tuve claro que Las Palmas era el sitio donde quería estar. A García Pimienta lo tengo en cuenta. Lo conozco, sé el estilo de juego y cómo jugar. Eso me ayudó a tomar la decisión«.

«A nivel individual quiero ser yo mismo. A nivel colectivo, intentaré hacerlo lo mejor posible para poder jugar todos los minutos en Primera División». Además, dice encontrarse en un gran momento físicamente: «Me encuentro muy bien. Vengo con buenas sensaciones. Me voy a adaptar muy bien al grupo, añadió Mika Mármol.

Como futbolista, el central zurdo se caracterizó como un jugador con «buena salida de balón, que puedo romper líneas con conducción o pases. Soy muy trabajador, eso no va a faltar. Estaré para lo que me necesite el equipo en todo momento», concluyó el ex del Andorra.