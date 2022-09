Dos meses con y sin Vitolo: su regreso se anunció el 21 de julio y sigue sin estrenarse fútbol - ud las palmas El extremo grancanario todavía no ha podido disputar ningún minuto debido a unas molestias que parecen no concluir jamás

Hoy se cumplen dos meses desde que la UD hiciera oficial la vuelta de Vitolo. Era uno de los fichajes más esperados, por nombre y por currículum, por la afición amarilla. Su incorporación era una declaración de intenciones y colocaría en órbita a Las Palmas en la pelea por el ascenso. Eso si las lesiones respetaban al extremo, claro, pues llegaba a la que es su casa luego de varias temporadas entre algodones.

Aunque de momento las expectativas siguen siendo eso, expectativas. Porque pese a que Vitolo está poniendo todo de su parte para volver a lucir la elástica amarilla, sigue sin jugar por sus eternas molestias. Como adelantó este periódico el pasado jueves 30 de junio, el futbolista iba a estar en torno a los dos meses de baja debido a la artroscopia que se había sometido en Madrid de su rodilla.

Tras incorporarse a la pretemporada en el stage de Marbella, donde comenzó su particular puesta a punto a un ritmor menor que el grupo, y pese a incluso ir incluso convocado en el encuentro de la apertura del curso contra el Real Zaragoza (0-0) en el Gran Canaria, todavía no sabe lo que es competir.

Desde el club no han parado de insistir en la paciencia y la prudencia. Vitolo jugará cuando tenga que jugar. Cuando realmente esté al cien por cien y se olvide de sus molestias. «Se recupera, se resiente, se recupera... es un trabajo que hay que tener mucha paciencia», dijo el propio Miguel Ángel Ramírez fechas atrás sobre el habilidoso atacante amarillo en los micrófonos de la SER.

«Es un chico que no le vamos a meter ninguna presión, porque lleva mucho tiempo sin jugar. Es el primer interesado en que todo vaya bien, pero por favor, no meterle presión», añadió el mandamás de la entidad isleña, que fue clave para conseguir el retorno de uno de los hijos pródigos de la Unión Deportiva.

En la misma línea ha hablado siempre el técnico García Pimienta, que no quiere correr más de la cuenta. «Cuando firmamos a Vitolo sabíamos perfectamente el jugador que es y que llevaba tiempo sin participar, que había tenido algún problema de lesión. Lo dijimos desde el primer momento: que no tenga prisa, que le íbamos a esperar, que cuando él se encontrase bien lo íbamos a incorporar al equipo. Está haciendo un proceso», aclaró.

«Creo que esa presión mediática, entre todos, porque entre todos tenemos muchas ganas de que Vitolo vuelva a jugar en el club de su vida, esa pequeña presión que puede tener puede hacer que no esté del todo bien. A mí no me preocupa porque yo veo la predisposición que tiene el jugador y eso es lo más importante», comentó el preparador catalán al ser cuestionado por el estado físico de Vitolo en la previa del choque contra el Racing Club de Santander en El Sardinero.

Ya se acerca su debut

Después de dos meses en una montaña rusa, parece que su ansiado debut en esta tercera etapa en la Unión Deportiva está más cerca. De momento, esta semana ha arrancado entrenando con el resto del grupo en Barranco Seco y, de seguir así y no resentirse físicamente, podría entrar en la lista de convocados que reciba y mida fuerzas contra el coloso Granada.

Lo que está claro es que será el propio Vitolo el que dicte sentencia y quien decida si está o no en condiciones de entrar en la convocatoria. Dependerá de cómo sienta su cuerpo y de si se ve capacitado para comenzar a batallar. Su última palabra con la UD no está dicha. Quiere ampliar los 94 partidos que ha jugado y seguir dando alegrías.