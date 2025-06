Mercado de fichajes: Helguera vuelve a echar el ojo Álex Corredera para la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de junio 2025, 18:48 Comenta Compartir

No faltan nombres en la libreta de Luis Helguera para la temporada 2025-26 de la UD Las Palmas en Segunda División. El director deportivo del club amarillo afronta una nueva reconstrucción de la plantilla y tendrá que acometer unos diez fichajes. Especial atención está poniendo en el centro del campo, posición más debilitada ahora mismo, ya que se marchan Dário Essugo, Javi Muñoz, Bajcetic y José Campaña. Y ahí, en la lista de la compra del gestor aparece un viejo deseo: Alexandre Corredera.

El ex del Tenerife, que fichó dos temporadas el pasado verano por el Khimki ruso, es un antiguo anhelo de Luis Helguera. No será, de hecho, la primera vez que intente acometer su fichaje. Tampoco será tarea sencilla, pues la entidad rusa pagó una cantidad cercana a los 500.000 euros a los tinerfeños. En su primer curso en la Premier Liga disputó 22 encuentros en los que sumó 1.311 minutos y dio una asistencia.

El futbolista, que se ha sentido importante dentro del equipo, tampoco vería con malos ojos volver a jugar en España. Según ha podido saber este periódico, ya la UD ha tanteado con su entorno la posibilidad de lucir los colores amarillos en el proyecto de retorno a la Primera División de Las Palmas. En todo caso, si Corredera decidiera regresar al archipiélago, esta vez cambiando la isla, la negociación con el Khimki sería complicada. El mercado de fichajes de la UD tendrá que ser certero.

Corredera (19/3/1996) es un centrocampista que acumula 111 partidos en Segunda División con el CD Tenerife y que tiene un buen manejo de pelota, así como golpeo del balón. Pese a que dispone de una pulida técnica, su espíritu guerrero es una de sus principales virtudes sobre el terreno de juego.

Su perfil encajaría a la perfección en la idea de juego que, salvo con Diego Martínez, siempre ha pregonado Las Palmas. En su demarcación, además, urgen los refuerzos, ya que Campaña acaba contrato y no cuenta, Javi Muñoz no renovó para seguir en Primera y Essugo y Bajcetic concluyen cesión. Solo tendrá ahí Luis García Fernández a Enzo Loiodice, porque Kirian no volverá de inmediato. También a Iván Gil, que tendrá que pasar el examen de la pretemporada y que no contó ni para Carrión ni para Martínez en Primera División.