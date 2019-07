Mel destaca que los canteranos de Las Palmas "suben el listón de exigencia"

El técnico madrileño ha señalado al término del ensayo que sus futbolistas hicieron un partido "correcto", aunque hay "mucho por mejorar", como algún momento de "relajación" que tuvieron en el segundo tiempo y que propició una clara ocasión del equipo majorero, recién ascendido a Tercera División.

Mel ha reconocido que el choque era complicado por dos condicionantes: la carga de trabajo de sus jugadores tras casi dos semanas de intensos entrenamientos y el hecho de que no estén acostumbrados a la superficie de césped artificial sobre la que se disputó el encuentro.

El entrenador amarillo ha confirmado que Rubén Castro no jugó -había sido incluido en el once inicial- al notar un molestia en el sóleo durante el calentamiento previo, por lo que no quisieron arriesgar con el veterano delantero.

Con respecto al tinerfeño Pedri, uno de los destacados del partido -con sólo 16 años-, ha indicado que "es momento de disfrutarlo".

Mel ha finalizado indicando que "las virtudes y defectos" de su equipo "se notarán en unas semanas", cuando se enfrenten a rivales de mayor categoría, como Cádiz, Almería, Granada y Betis, en su próxima gira por Andalucía.