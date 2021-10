Mel: «Quiero que deje de verse a la UD hermanita de caridad»

Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas, lo tiene claro. Los suyos necesitan subir en intensidad y no parecer un equipo vulgar para asaltar el Heliodoro Rodríguez López ante el eterno rival, el CD Tenerife, en el derbi canario (domingo, 20.00 horas). No será fácil, pero los amarillos irán con todo. Ya tiene el once definido el preparador madrileño y espera un paso al frente.

«La semana viene marcada por el mal resultado de la jornada anterior. Eso te condiciona un poco. Siempre te lleva la primera parte de la semana a corregir las cosas que no salieron bien. En cuanto a lo emocional, los jugadores saben la importante del partido. Con o sin público, el resultado vale igual. Tenemos que centrarnos en que es el partido más importante para nuestros aficionados», aseveró Pepe Mel en sala de prensa.

En cuanto al posible once, no quiso dar pistas al Tenerife. «Uno es obligado, el de Valles. Lo bueno es que Dani está, Clemente también, Maikel Mesa igual y Rober lo mismo. Son jugadores que sumas a la causa y así somos mejores», expuso.

«Yo intento que mis jugadores estén al lado del sentimiento de nuestros aficionados. Esta es una semana llena de ilusión y hay que buscarla en las cosas que nos hacen ser mejores», definió sobre el derbi.

«Las dinámicas de los equipos están bien sobre el papel, pero empiezan y terminan. Lo que importan son los 42 partidos. La tabla no dice que el Tenerife lo esté haciendo muy bien y nosotros mal, dice que los dos estamos iguales. No dice que hay diferencia entre ambos. Tenemos un problema con los goles encajados, pero algo haremos bien cuando, con ese problema, estamos más cerca de arriba que de abajo», expuso el técnico de la Unión Deportiva.

«Jesé viene de la élite y tenemos que aprovecharlo. Me ha sorprendido gratamente verle tan invoclucrado, hablando con la gente joven, intentando ayudar en las cosas que salen mal. Tenemos una serie de futbolistas que nos dan uno contra uno y desborde, con todo eso tenemos que hacer un equipo que sea complicado para el rival y que a nosotros nos de seguridad», comentó sobre Jesé y la posibilidad de que marque el domingo la diferencia.

«El primero que hace autocrítica soy yo, nunca me verás a mí decir que son los jugadores los que me han hecho perder, ellos son los que te hacen ganar. Quiero que se refuercen conmigo en las cosas a mejorar y que hagan un buen camino. Yo soy un hombre sincero y digo lo que pienso, pero voy siempre mirando mi propio ombligo», aclaró en referencia con las declaraciones del otro día, donde recriminó que no se podían tener errores tan infantiles.

«Si repaso la nómina de jugadores del Tenerife, veo que sus jugadores tienen mucho oficio y que van a ir al cien por cien. Nosotros si no hacemos lo mismo vamos a dar muchos disgustos. Creo que gente como Folch, Sol o Suso van de frente, meten el pie, tienen buen entrenador, es un buen equipo... en todas las facetas. Entonces, quiero que la UD de las hermanitas de caridad deje de verse en lo que queda», dijo Mel.