Marc, sobre el culebrón Viera: «A la gente le gusta inventar mucho, leí barbaridades en redes»

El gol toma la palabra. Marc Cardona, delantero del momento en la UD, goleador en los dos últimos encuentros con el combinado isleño, repasa la actualidad de Las Palmas tras estas dos semanas de parón por selecciones y en pleno revuelo por el culebrón Jonathan Viera. El ariete prefiere centrarse en el fútbol y, cómo no, en lo inmediato: la visita del Rayo Vallecano este domingo, a las 13.00 horas.

«A todas las mujeres que sufren este enfermedad me gustaría mandarles todo nuestro apoyo y que sigan luchando porque son un ejemplo para nosotros», declaró en el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. «Va a ser un encuentro difícil como todos. Están haciendo las cosas muy bien, pero si sabemos competir podemos ganarle a cualquiera. Queremos seguir la racha de victorias en nuestra casa», dijo sobre el encuentro frente al Rayo Vallecano en el recinto de Siete Palmas.

«Lo de los goles es algo que llega con trabajo y compromiso. He tenido la recompensa en estos partidos. Pero me centro en las victorias del equipo. He tenido un tramo sin minutos pero he esperado mi momento para aprovecharlo. Ahora que decida el míster si debo jugar yo u otro compañero. Pasa en todos los equipos. En la segunda vuelta de la campaña pasada me pasó porque Sandro estaba muy bien. Son rachas», afirmó el atacante catalán.

«El míster es el capitán de nuestro barco y nos alegra mucho la renovación. Es su estilo de juego y nos gusta», indicó en tanto en cuanto a la renovación de Pimienta. Además, sobre Viera dijo que «ha demostrado el futbolista que es. Es una institución aquí», añadió.

«Nos ha venido bastante bien el parón de selecciones. En cuanto a las declaraciones de Jony no puedo decir mucho más, ya lo comentó el presidente: se ha ganado el derecho a irse cuando quiera. En el vestuario todos estamos tranquilos. Tampoco sé muy bien qué ha pasado exactamente. Escuché alguna barbaridad en redes, a la gente le gusta mucho inventar. El que juegue de titular lo hace bien. El que entra de suplente, también», comentó sobre la situación de Jonathan Viera.

«En el vestuario no se habla de otra cosa que no sea el Rayo Vallecano. Leí que hubo una pelea y yo no vi nada fuera de lo normal en Villarreal. Nosotros estamos expuestos a eso si alguien se dedica a inventar cosas. Nos centramos en esto y obviamente molesta leer estas cosas porque son compañeros», continuó.

«Moleiro tenía muchas ganas de volver porque era su primera lesión. Ha sido uno más en el día a día y estamos deseando de que esté con nosotros», dijo sobre Alberto y su posible convocatoria ante el Rayo. Sobre Sergi Cardona y su posible marcha al Atlético de Madrid cuando acabe la temporada, negó saber nada, solo lo que «he leído por ahí».