Marc Cardona: «No esperaba este inicio, pero lo importante es el equipo por encima de lo personal»

Protagonista en el inicio fulgurante de competición de la UD Las Palmas con sus goles y rendimiento, Marc Cardona reconoció este jueves que «no esperaba» semejantes prestaciones por su parte, si bien insistió en que «lo más importante son los resultados del equipo por encima del beneficio personal».

«Ha sido un comienzo muy positivo y que todo delantero quisiera tener. Es verdad que llegué a tener un poco de ansiedad cuando no llegaban los goles en la pretemporada porque quería devolver toda la confianza que pusieron en mí y lo que hice fue centrarme en dejarlo todo en el campo. Todo ha ido bien desde entonces«, aclaró.

El atacante catalán, que totaliza cuatro dianas en su haber, confía en poder «seguir en la misma línea», al tiempo que celebró la competencia que tiene en el ataque amarillo con especialistas de área como Sandro o Andone («estoy encantado con tenerlos como compañeros»).

Cardona admitió que el técnico García Pimienta, con el que ya coincidió en las categorías inferiores del Barcelona, ha sido una figura de gran influencia para su desembarco en la UD: «Cuando me llamó para venir ni me lo pensé. Venía de unos años no muy buenos y debo agradecerle muchas cosas».

Cuestionado por e l liderato por el equipo, expuso: «Esto es una carrera de fondo y nos equivocamos si pensamos ya en la jornada 40ª. Hay que pensar en el Racing, luego en el Granada, luego en el Mirandés...».