Manolo López: «Fue un privilegio sentirme querido, valorado y respetado en la UD y Tenerife»

Manolo López, el Gato de Arucas, siempre es voz de obligada consulta cuando aparece por el horizonte un derbi. Puede decir lo que muy pocos: ídolo en el Insular por sus dos etapas en la UD y figura querida y respetada, igualmente, en un Tenerife en el que hizo historia, con aquellos años con Jorge Valdano y de eliminatorias europeas. Jamás se saltó protocolos y menos ahora, desde su cartera de responsabilidad al frente de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. El sábado le tocará estar en el palco del estadio para vivir en directo el cruce de dos escudos que lleva en el corazón

–¿Qué partido espera?

–Espero un buen espectáculo porque estarán en el campo dos equipos con recursos y buenos jugadores. La UD juega en casa, con la afición, y dispone de una plantilla completísima. Por algo está arriba y seguro que va a seguir. Cierto es que viene de un pequeño bache de resultados aunque eso no le ha hecho perder su buena posición en la tabla. Nadie en Segunda quiere enfrentarse a la UD porque se conoce su potencial. Y el Tenerife acaba de sacar adelante dos encuentros muy complicados, ante Burgos y Huesca, y llegará con la moral muy reforzada. Se dice que en estos partidos lo táctico prevalece sobre lo demás, pero no por ello creo que se deje de ver un fútbol atractivo para todos. Espero y deseo que haya espectáculo y que, obviamente, todo transcurra bajo los parámetros de la deportividad, tanto dentro del campo como en la grada con las aficiones.

–¿Cómo se viven estos partidos ya con la perspectiva que dan los años? ¿Siguen los nervios presentes?

–Los nervios siempre están ahí, la emoción del fútbol, que es imprevisible. Y quieres que todo salga bien. No sabes qué va ocurrir, qué futbolista va a sobresalir, en qué momento pueden suceder cosas... No es lo mismo estar dentro del césped que fuera. Pero las sensaciones, en mi caso, son siempre muy intensas.

–¿Qué le llama la atención de esta UD?

–El día en el que pierde la eliminatoria de ascenso ante el Tenerife, en junio pasado, comenzó a sembrarse lo de hoy, esa comunión con la afición, esos deseos de volver a lo más alto. Lo normal es que se hubiese generado desilusión. Pero ha sido todo lo contrario. Estamos viendo una media de asistencia en el estadio de casi 20.000 personas, que es algo que no se ve en Segunda. Encima, lo decía antes, se ha conformado un bloque de calidad, equilibrado, compacto. Valoro mucho eso, que desde una experiencia negativa como fue caer en casa, ante el Tenerife, y con un ascenso a Primera en juego, toda la familia que compone la UD ha sabido levantarse y tener más fuerza para competir.

– ¿Y del Tenerife?

–Ha superado un inicio de campaña complicado y, poco a poco, vuelve a ser ese Tenerife fiable, que sabes que te puede hacer mucho daño.

–Llenazo en el Gran Canaria...

–Es que la afición está entregada con el equipo y creo que, en el caso de la UD, debe aprovechar este momento. Seguir enganchando a la gente. El juego de los futbolistas gusta a todos y están llegando los resultados porque el equipo va tercero.

–La pena es que se viva este derbi en Segunda División y no en Primera...

–Estoy convencido de que por historia, repercusión e importancia, el sitio de UD y Tenerife está en Primera. Ya han pasado muchísimos años desde aquella temporada 2000-01 en la que vivimos la que, hasta hoy, es la única en la que ambos coincidieron en la máxima categoría. Desde entonces el fútbol y la vida han evolucionado una barbaridad. Estar hoy en Primera es una plataforma mundial para generar riqueza en todos los ámbitos. Para Canarias sería ideal. El derbi debe repetirse pronto en Primera. Es mi gran deseo.

–¿Con qué equipo va?

–Voy con el fútbol. No puedo cambiar mi vida ni mi situación personal. La UD para mí fue todo. Llegué con 16 años y me marché a los 28. Luego tuve otra etapa antes de la retirada también muy bonita con aquel ascenso de 1996. En el club me formé como jugador y persona. Fue mi universidad de la vida. Y tras pasar por el Ceuta, donde viví una experiencia inolvidable, llegué al Tenerife en el mejor momento de mi vida, con 29 para 30 años. Fue un ciclo único, con un crecimiento enorme. Valdano de entrenador, jugadores increíbles, los partidos de la UEFA con aquella eliminatoria ante la Juve... En los dos clubes más importantes de Canarias me sentí querido, valorado y respetado.

–¿Se siente un privilegiado por ello?

–Evidentemente. Pero, también lo digo, ese sentimiento de privilegio que siento va ligado al respeto que siempre tuve por el oficio, por la manera en que me tomé el deporte, cuidándome siempre, con máxima profesionalidad, amando el fútbol en todos los comportamientos. Y cuando he hablado con los jóvenes, en mi etapa como entrenador o delegado, les repetía eso: que disfruten del fútbol pero que, también, lo respeten y lo honren.