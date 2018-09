Maikel Mesa: «Despertarme cada día, ir a entrenar y sentir que soy de la UD es increíble»

- ¿Cuáles son sus sensaciones tras las primeras semanas en el club?

- Todas positivas. Desde el primer día en el que llegué aquí sabía que venía a un sitio espectacular y así ha sido. No me ha defraudado nada, sino más bien lo contrario. No puedo pedir más porque es todo increíble.

- Titularidad en su segunda convocatoria ante un miura como el Zaragoza. Es un inmejorable comienzo...

- A todo jugador que llega a un equipo nuevo le apetece jugar pronto y más en estadios así. Este año la Segunda es una categoría que se parece más que nunca a la Primera División, y campos como éste hacen al futbolista mejor. Está claro que me hubiera gustado ganar, pero el equipo dio buena imagen, sobre todo en la segunda parte. Es verdad que en la primera sufrimos un poco más, pero el equipo supo arreglar lo que estaba pasando, se rehizo y completó una segunda parte espectacular.

- Fue sustituido en la segunda parte por unas molestias, ¿fue sólo un susto?

- Sí, llevaba desde la pasada temporada sin jugar tanto desde el inicio y lo noté. Luego está también la presión del primer partido que hace que se te agarroten un poco todos los músculos. Pero quedó en un tirón de gemelos y poco más.

- Tiene que estar deseando estrenarse ante su afición en el Gran Canaria.

- Por su puesto. Es lo siguiente que me toca y está claro que me apetece debutar aquí, ante a mi afición. Ojalá que las cosas salgan bien y pueda ayudar a conseguir los tres puntos ante el Nástic. Además, si juego será un estreno muy especial porque me enfrentaré ante los que eran mis compañeros hace tres semanas.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estas primeras semanas?

- A nivel de plantilla creo que es un espectáculo. Hay futbolistas de muchísima calidad y estoy seguro de que este equipo en Primera competiría igual que otros que hay en la categoría. Además, hay un buen grupo, que es otra de las cosas más importantes. A nivel de club lo tenemos todo para sacar lo mejor de nosotros.

- ¿Cómo es Jiménez como técnico?

- Es un entrenador muy exigente. Sabe que tenemos una gran plantilla y que hay un enorme reto por delante que es el de devolver al equipo a Primera. Por ello nos pide el máximo para que podamos lograrlo.

- ¿Y qué es lo que le pide a usted?

- Que sea yo mismo, que sea el jugador que fui anteriormente ya que por ello me firmaron. Que trabaje, que me entregue y que tenga ese toque de calidad también que atesoro. Que disfrute del juego.

- ¿Cómo le ha recibido el vestuario?

- Tenía a Nauzet Pérez que ya conocía de etapas anteriores, y con él todo fue mucho más fácil. Me ayudó a integrarme, y ahora me llevo muy bien con todo el vestuario. He tenido que compartir habitación con David García, que es un ejemplo aquí para todos y un tío diez.

- ¿Tiene algún ejemplo a seguir en la UD Las Palmas?

- Futbolistas como el propio David García, un hombre de la casa que tiene el récord de partidos y que sabe lo que se siente. De esa gente es de la que tienes que ir cogiendo recorte. Y un poco de todo porque se trata de una plantilla con mucha experiencia que ha vivido de todo en el fútbol.

- El nombre de Maikel Mesa ha sido uno de los culebrones del verano. ¿Cómo ha vivido estos meses?

- Fue complicado. Supuso un verano muy duro porque mi intención era salir y seguir progresando en mi carrera. Sabía que hasta el 31 todo podía pasar, pero se fue demorando todo y fui sufriendo en ese sentido porque veía que los días transcurrían y no se terminaba de cerrar el traspaso. Pero al final contento y feliz por estar aquí, que es donde quería estar.

- Cuando parecía que lo tenía hecho con el Málaga, de repente aparece de nuevo la UD en escena y echa el resto. ¿Hubo que convencerle mucho?

- No, yo estaba convencido. De hecho, en mis vacaciones cogí un vuelo de Tenerife para ir a Tarragona y comentarle a la directiva y a la dirección deportiva del Nástic que yo no quería continuar y que quería salir a la UD. Y eso lo hice en un solo día, salí por la mañana y volví por la noche. Era mi prioridad. Al final se demoró todo porque los mercados son lentos y llevan sus procesos, pero mi objetivo era estar aquí y es donde estoy.

- En su presentación dijo que la UD le sigue desde hace 10 años. ¿Es este el mejor momento para estar aquí?

- A nivel profesional creo que vengo en el mejor momento de mi carrera, cuando más experiencia tengo. Físicamente creo que estoy mejor. Además, conozco más la categoría. Siempre fue bonito tener ese seguimiento de Las Palmas, y aunque nunca se había podido hacer por una cosa u otra, al final se pudo en el momento ideal.

- ¿Quién ha sido su mayor valedor en el club para que se haya podido realizar el fichaje?

- Con la persona con la que tengo relación desde juvenil es con Tonono. Tengo que agradecerle mucho a él porque siempre ha tenido intención de que yo esté aquí. Después, a parte de Tonono, la dirección deportiva y el míster tuvieron que elegirme. Tengo que estar agradecido a mucha gente porque para ir de un sitio a otro se tienen que dar muchos factores.