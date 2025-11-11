Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Miguel Ángel Ramírez, Luis García y Luis Helguera, sonrientes los tres, durante el acto de presentación del entrenador de la UD el pasado mes de julio. C7

UD y Luis García no ven necesario abordar ahora cuestiones contractuales ni de futuro

Fútbol ·

Club y técnico privilegian el presente competitivo con la tranquilidad que da un vínculo laboral hasta junio con otro año automático si se sube

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:08

No es un asunto que esté encima de la mesa, tampoco forma parte de las prioridades y ni mucho menos resta foco y atención a la actualidad competitiva. UD Las Palmas y Luis García, vinculados con un contrato hasta junio de 2026, con otro año de ampliación automático en caso de ascenso a Primera División, están al margen de los debates y ruido en torno a la conveniencia o no de aplicar una renovación automática a la relación laboral.

Las partes están de acuerdo con mantener el orden establecido el pasado verano en ese particular y, con la conformidad manifiesta por la trayectoria del equipo y la sintonía mutua, consideran que el escenario actual, con el foco puesto en el calendario, se ajusta a lo que se necesita para cumplir con los objetivos. Entrar en otras deliberaciones o cuestiones en estos momentos colisionaría con el clima de confianza y concentración que impera en estos momentos en la plantilla.

No es costumbre en la UD abordar renovaciones o ampliaciones de contratos de entrenadores con tanta prontitud. La excepción que se dio con García Pimienta en octubre 2023 vino motivada por el éxito del ascenso a Primera, logrado meses antes, y que avalaba esa apuesta por otra campaña más a la que estaba en curso y que, finalmente, no se ejecutó por la marcha voluntaria del preparador catalán. «Nada tiene que ver con lo que sucede en estos momentos», aclaran desde Pío XII al tiempo que valoran «y de la mejor manera» la labor que está desarrollando desde julio el inquilino del banquillo.

Luis García, que no ha realizado reivindicación alguna al respecto, capeó con elegancia cuando le inquirieron al respecto semanas atrás: «Soy entrenador, no juego a ser doctor, ni juego a ser director deportivo. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y con muchas ganas de mejorar al futbolista y al equipo. Me olvido de lo demás. No trabajo para reivindicar mi figura, sino para tratar de ayudar a crecer y ser mejor a la UD Las Palmas y sus futbolistas. Es lo único que busco y quiero. Sé perfectamente el camino que quiero seguir, cómo disputar los partidos y cuánto de reconocible quiero que sea mi equipo. Ahora soy mejor entrenador que hace cuatro meses porque los futbolistas me han enseñado muchas cosas. Soy un loco de tratar de mejorar y de buscar pequeños detalles que aportar al futbolista».

