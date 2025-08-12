Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis García, en Barranco Seco. Cober

Luis García pide paciencia con los jóvenes: «No todos son Lamine Yamal»

Fútbol ·

El entrenador de la UD Las Palmas se muestra «feliz» con la plantilla que tiene a disposición y espera sacar lo mejor de Jonathan Viera y Jesé porque son «determinantes en la categoría»

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 11:49

El domingo empieza lo bueno y Luis García Fernández, técnico de la UD Las Palmas, tiene ganas de marcha. El nuevo jefe del banquillo amarillo no esconde sus inmensas ganas de volver a competir en Segunda División y promete guerra para honrar a sus aficionados. Este domingo, a las 20.30 horas, contra el Andorra y en el Estadio de Gran Canaria, el conjunto isleño inicia el campeonato. «Estoy con ganas de este reto», dejó claro el entrenador.

Pese a que todavía quedan movimientos por hacerse en el mercado de fichajes, Luis García confesó en una entrevista en Televisión Canaria que está «contento con la plantilla», a la vez que aseguró que el club «no para de buscar mejoras».

Cuestionado por los jóvenes, el técnico de la UD Las Palmas pidió «paciencia» porque «no todos son Lamine Yamal». «Todos los jugadores jóvenes tienen la misma situación. Hay unos que tardan más y otros menos en despuntar. Pero tienen que tener muy claro que esto es un proceso, que tienen que tener esa mentalidad ambiciosa de querer ser mejores, de no querer todos los objetivos inmediatos», añadió.

Al mismo tiempo, sobre el hecho de tener en plantilla a dos ilustres como Viera y Jesé, Luis García comentó que «los veo con mucha ilusión. Con muchas ganas de ponerse bien para ayudar al equipo. Mejor que ellos dos no conoce nadie a la UD Las Palmas. Y estoy feliz de contar con ellos y con ganas de sacar su mejor versión, porque si lo conseguimos vamos a tener a dos jugadores determinantes en la categoría».

«Un proceso largo»

«Hemos ido mejorando poco a poco en la pretemporada. Esto es un proceso largo, muy largo, estamos construyendo un equipo nuevo, con gente muy joven, pero tenemos mucha ilusión, los chicos transmiten mucha energía día a día, tienen ganas de hacer las cosas bien. Se ha visto una evolución muy clara de lo que queremos ser, y aún estamos lejos del equipo que queremos ser de verdad. Pero esta manera de jugar requiere un proceso, no son las cosas inmediatas y estoy muy convencido de esa mejora individual y colectiva del equipo», dejó claro el preparador de la UD Las Palmas.

