Luis García: «Llegará el momento de Kirian, paciencia» El entrenador analiza el encuentro de este domingo contra el Eibar y deja caer que Lukovic volverá a la alineación titular

Imagen de Luis García entrando a sala de prensa para analizar el partido frente a la SD Eibar.

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 09:46 | Actualizado 10:24h.

La UD Las Palmas, que marcha a un punto del ascenso directo, quiere subir el nivel y espera tumbar al Eibar este domingo en el Estadio de Gran Canaria en el compromiso de la jornada 10. El entrenador amarillo avisa del potencial del rival y de la dificultad que tendrá el enfrentamiento.

«Es un muy buen rival, que lo seguí desde Catar y es un equipo muy interesante, que en fase defensiva es difícil, que se junta bien, que sabe contraatacar… Pero estamos con ganas e ilusión de dar una alegría a nuestra gente», comenzó Luis García en sala de prensa.

Para la batalla recupera a Lukovic y es «importante» porque arriba se están «acumulando bajas». «Confío en todos mis futbolistas, pero cuando tienes menos donde elegir…», indicó el técnico. «Tiene solo 19 años y una energía tremenda para triunfar en el fútbol. Tengo una relación cercana con él. Intentamos mejorar todas las partes del futbolista, no solo la técnica. También la mental», añadió.

Sobre la afición comentó que espera «contagiarla» con la «energía que tiene el equipo» porque la «necesitamos.

En tanto en cuanto a Mika indicó que «los plazos son los que son» y recordó que el otro día participó Herzog y que lo hizo francamente bien. Sandro está «cada vez más cerca de volver y más pronto que tarde estará disponible para participar».

Está «contento» con Marc Cardona a pesar de que no esté jugando y pide que siga «insistiendo» para que se gane más minutos, dejando claro que «llegará su momento».

En relación a Kirian dijo que «cada vez está mejor» y recordó que llevaba «tiempo sin participar», que «aporta muchas cosas» y que «llegará su momento porque es un jugador especial». «Tenemos que tener paciencia para evitar una posible lesión muscular», comentó.

«No me paro a pensar en lo que pueda pensar la gente. Solo quiero generar valor y una idea. Cada vez somos un equipo más completo. Debemos seguir siendo fuertes y mejorar en todas las áreas», concluyó el preparador, confiado de ganar este domingo (20.00 horas) al Eibar.