Luis García, al lío

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de julio 2025, 23:15

El entrenador llega este mismo mismo miércoles a la isla y por la tarde asume los mandos de la UD Las Palmas en una pretemporada que arranca desde las 19.00 horas en Barranco Seco. Tras el descenso y la fuga de talento, tendrá que construir una nueva columna vertebral, espantar fantasmas pasados y rearmar al equipo para intentar subir a la élite. Previamente a la sesión de trabajo será presentado.

Demostrar que vale como entrenador

La elección de Luis García Fernández es una moneda al aire. La falta de experiencia en el banquillo es una realidad. Solo tiene a sus espaldas como técnico 26 partidos a sus espaldas en dos temporadas distintas a los mandos del Espanyol y cinco con la selección de Catar. Tal vez sean escasos para el reto que se le presenta por delante, pero toda persona necesita una primera vez en un trabajo.

Como futbolista demostró valía (534 encuentros y 133 goles) y ahora quiere dar la razón a un Luis Helguera que, tras las fallidas apuestas por Luis Carrión y Diego Martínez el curso pasado, está bajo lupa. El director deportivo es el gran valedor de Luis García, en el que espera encontrar el éxito que le dio otro desconocido en aquel entonces como fue García Pimienta.

Empezará con menos refuerzos de los que realmente espera

El mercado de fichajes de la UD Las Palmas de cara a la temporada 2025-26 está cocinándose a fuego lento. Quizás, demasiado despacio. No termina de hervir el agua y tan solo han llegado dos refuerzos que, como el entrenador, no tienen experiencia alguna en el fútbol profesional. Adri Suárez, que procede del Villarreal C, llega para competir en la portería con Dinko Horkas y Álvaro Killane.

Por su parte, Adam Arvelo, que pertenecía al Sporting de Portugal sub-23, intentará aportar desparpajo y calidad pegado a la línea de cal. Con todo, mientras Luis García espera a la caballería, tendrá que marcar sus directrices en Barranco Seco con lo que hay. Aunque haya jugadores que puedan salir luego.

Rescatar la mejor versión de jugadores que bajaron su nivel

El entrenador tiene claro que la plantilla posee calidad, pese a que se ha debilitado por la marcha de jugadores de prestigio como Fábio Silva, Alberto Moleiro, Jasper Cillessen o Scott McKenna. Es por ello que una de sus premisas radica en sacar el mejor rendimiento y una versión óptima a futbolistas que bajaron su nivel competitivo en el tramo final del curso pasado, que acabó certificando el descenso de la UD Las Palmas a Segunda División.

El preparador asturiano espera que profesionales como Sandro Ramírez, Álex Suárez, Enzo Loiodice, Manu Fuster o Pejiño eleven sus prestaciones hasta el punto de rendir como en sus mejores días. Para ello precisará del esfuerzo de toda la plantilla. Apretará, todo sea dicho, hasta donde deba. Quiere resultados.

Implantar sus métodos, transmitir su idea y hacer piña

La prueba del algodón. Los jóvenes intentarán hacerse un sitio y convencer al nuevo entrenador amarillo de que la cantera está lista para dar el salto al fútbol profesional. Abou Bassinga, Sergio Viera, Iñaki, Josito González, Álvaro Killane, Valentín Pezzolesi, Sergio Ruiz, Johan Guedes y Arturo conforman la lista de los chicos del filial que comenzarán la pretemporada y que se espera que viajen a Málaga para el 'stage' en Marbella.

«No miro la edad de los jugadores sino los merecimientos, son ellos los que deben derribar la puerta y ser atrevidos porque si lo han hecho bien abajo, también lo pueden hacer arriba», avisó Luis García en sus primeras palabras como técnico de la UD. El mensaje es claro.

Una de las misiones más importantes para Luis García Fernández en la UD Las Palmas será la de levantar el ánimo de unos jugadores habituados a perder, que cerraron la temporada pasada acumulando un golpe tras otro. 22 derrotas acumuló en la campaña 2024-25 el conjunto amarillo, que apenas pudo sonreír en todo el curso. Es por ello que el entrenador tendrá que hacer piña y revitalizar la moral de todo el grupo. Al mismo tiempo, tendrá también que implantar sus métodos, su esquema de juego y, cómo no, la idea de fútbol que quiere. Se espera un equipo «protagonista con el balón, valiente y que pueda ilusionar a la gente con su juego», como bien prometió el propio preparador asturiano en los micrófonos de la radio oficial del club semanas atrás.

«Va a ser una temporada difícil, dura, muy larga, en la que da tiempo a todo, pero estoy seguro de que nos vamos a ilusionar. Hay dieciséis equipos que quieren ascender o meterse en playoff, la igualdad será máxima», aventuró Luis García. Con todo, ahora, y desde el primer entrenamiento programado para Barranco Seco —habrá cinco esta semana—, hará que sus jugadores suden y entiendan lo que significa el escudo y el desafío que tendrán por delante.

El plan de trabajo empieza este miércoles, en la vuelta al curro tras las vacaciones. Mañana jueves, sesión mañanera —10.30 horas—. Y el viernes, doble sesión: 9.30 y 18.00 horas. El sábado, de mañana. El domingo, descanso.