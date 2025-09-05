Luis García: «Tenemos que ser más determinantes y decisivos» El entrenador de la UD Las Palmas espera más contundencia del equipo ya con la vista puesta en el Burgos

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:13

«Me gustaría ver una versión de seguir creciendo, de ser reconocibles. Pero tenemos que ser más determinantes y decisivos, aunque me tranquiliza ver cómo trabajan los chicos». Así se refirió Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, sobre lo que quiere ver de su equipo el próximo domingo en Burgos.

García cree que hay que mejorar «en esa última toma de decisiones» para poder precisar en el frente ofensivo, pues «la ansiedad» puede jugar en contra para los objetivos propuestos.

Sobre el arranque de la UD, admitió que «los puntos son los que son» y lamentó que «se ha podido merecer algo más» si bien pide no detenerse en el lamento. «Tenemos que seguir en la misma línea.No nos podemos guiar solo por el resultado», insistió.

Prevé un Burgos «complicado en su campo» aunque confía en el buen hacer de la UD en El Plantío. Admitió que no tiene claro qué portero alineará en este encuentro y solicitó «no generar ningún tipo de debate» porque se siente «protegido» en esta posición.

Sobre las bajas confirmadas para esta cita, con Viti que sigue en la enfermería, además de las ausencias conocidas de Kirian y los internacionales Cedeño y Amatucci, apuntó: «No busco excusas, solo soluciones.Y creo que tenemos alternativas en la plantilla para ello». En este sentido, avanzó que Iván Gil « ya está al cien por cien» y podrá reaparecer tras su lesión.

Alabó a Marvin («está volando») y consideró «preparado» al canterano Iñaki por si le llega la alternativa. Cuestionado por Jesé, que todavía no ha debutado, apuntó: «Poco a poco se está poniendo mejor. El otro día decidí poner a otro compañero».

Sobre Mata, lo considera «un ejemplo extraordinario para los jóvenes» por lo que está aportando y dijo que es «aprovechable» tras haberse quedado en la plantilla. «Habrá momentos para todos», abundó al aludir a jugadores que no están teniendo protagonismo.

Luis García dijo que trata de ser «cercano y hasta pesado» con sus jugadores con el fin de transmitirles sus conceptos.

Temas

UD Las Palmas