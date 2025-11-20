Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete
El entrendor de la UD, Luis García. Cober
UD Las Palmas

Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete

Este viernes 21 de noviembre el Estadio de Gran Canaria acogerá el choque que abrirá la jornada 15 de la Liga Hypermotion

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

La UD Las Palmas medirá fuerzas este viernes 21 de noviembre contra el Albacete del grancanario Jefté Betancor. Lo harán los amarillos con la intención de volver a colocarse como líder de la tabla clasificatoria de la Segunda División.

