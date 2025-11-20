UD Las Palmas
Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete
Este viernes 21 de noviembre el Estadio de Gran Canaria acogerá el choque que abrirá la jornada 15 de la Liga Hypermotion
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:27
La UD Las Palmas medirá fuerzas este viernes 21 de noviembre contra el Albacete del grancanario Jefté Betancor. Lo harán los amarillos con la intención de volver a colocarse como líder de la tabla clasificatoria de la Segunda División.