Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete

La UD Las Palmas medirá fuerzas este viernes 21 de noviembre contra el Albacete del grancanario Jefté Betancor. Lo harán los amarillos con la intención de volver a colocarse como líder de la tabla clasificatoria de la Segunda División.