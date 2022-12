Loiodice: «Quiero seguir muchos años en la UD, renovar es mi primera opción»

Uno de los jugadores más importantes en la actual UD, Enzo Loiodice, pasó revista en sala de prensa, analizando su temporada, la posible renovación y, cómo no, lo que deparará el enfrentamiento ante el Villarreal B de este sábado (17.30 horas). No se entendería sin el francés que Las Palmas estuviera en plaza de ascenso directo, pues su repercusión en el juego es fundamental.

«Tienen un estilo muy similar y creo que va a ser un partido muy bonito. Nosotros vamos a intentar acabar bien el año para disfrutar de las vacaciones», analizó sobre el Villarreal B, rival complicado y joven que está haciendo las cosas bien este curso.

«Queremos acabar bien el año, tener personalidad. En el vestuario estamos con mucha confianza», indicó sobre el último duelo liguero de 2002 y lo que esperan.

«Faltó Jonathan, pero tenemos una plantilla con mucha calidad. Ya volverán los lesionados, son todos muy importantes, Valles, Kirian, Sandro… Pero tenemos compañeros que compiten muy bien, seguiremos nuestro plan de juego. Unos entran, otros salen», aclaró sobre la falta de Viera y su peso capital en el equipo grancanario.

«Estoy muy contento porque no he tenido problemas físicos, como en los dos otros años, y para mí eso es muy importante, poder tener todos los minutos posibles que me da el entrenador», expuso sobre sus condiciones físicas y su buen hacer.

«Creo que hay un poco de suerte, cuando llegué aquí era más joven, tuve lesiones de hombro y de piba liga, no podía hacer nada. Ahora tengo más experiencia y todo parece que va mejor», expuso en relación a su momento personal y profesional, ahora con toda la continuidad del mundo y disfrutando mucho más del fútbol una vez le están respetando las lesiones.

«Estoy muy contento aquí y quiero estar mucho más años. Estamos en camino, solo faltan unos flecos, pero quiero quedarme. Me centro también en el objetivo del ascenso. Estoy muy contento en la isla y en la UD», dejó claro el centrocampista.

«Hay interés de otros equipos, pero mi deseo es seguir en Las Palmas. Mi primera opción va a ser siempre la UD, por el momento estoy concentrado y centrado con este equipo», insistió el futbolista.

«Prefiero el ascenso con Las Palmas», respondió al ser cuestionado por si Francia ganaría el Mundial y su felicidad. «Mi futuro depende de la UD», indicó. «Quiero ascender y ya luego se verá si algún día puedo volver a la selección francesa», comentó el talentoso jugador galo.

«Los otros años es diferente. Aquí vamos a pelear hasta el final, sabemos que va a ser una temporada complicada, pero confiamos en nuestro estilo y no todos los equipos tienen eso. Queremos hacer buenas cosas», aseveró Enzo.