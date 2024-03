Las lesiones no quieren que Pedri juegue contra la UD Las Palmas

No va a ser en la vuelta de la UD Las Palmas a la Primera División. El reencuentro sobre el césped entre Pedri González y el club que le puso en órbita va a tener que esperar. Se acabará la temporada 2023-24 y el de Tegueste no se habrá medido aún al equipo por el que siempre ha declarado amor, simpatía y gratitud. Malditas lesiones. La visita al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, la casa del Barça esta campaña mientras el Camp Nou se acicala, será algo amarga.

A veces la vida te gira la cara y te niega la sonrisa. Aun cuando mejor estás, siempre hay hueco para la melancolía. Que se lo digan a Pedri, el último hijo pródigo de una UD que no podrá verle sobar la pelota otra vez. Mejor, podrían pensar los que le sufrirían enfrente. Aquí pierde el fútbol. Porque las lesiones están castigando en demasía una carrera que iba hacia el estrellato.

Ya en la primera vuelta no pudo acudir al Estadio de Gran Canaria por una «pequeña lesión muscular producida por un golpe», como indicó el club culé en un comunicado. Estuvo alrededor de tres semanas de baja y reapareció en la Supercopa de España. Pero no pudo jugar contra Las Palmas. En esta segunda vuelta, cuando los amarillos se desplacen a tierras catalanas para levantar espadas contra el Barça, tampoco podrá jugar.

Pedri González cayó de nuevo lesionado el 3 de marzo frente al Athletic Club en San Mamés. Salió del campo entre unas lágrimas que escondían su eterna frustración. El nuevo parte médico expuso que sufría una lesión en el recto femoral del muslo derecho y que su evolución marcaría su vuelta a los terrenos de juego. «Las lágrimas de impotencia volverán a ser de felicidad dentro de poco», afirmó el tinerfeño en sus redes sociales.

Ferran Torres, Pedri y Gavi, en la grada. Efe

Su técnico, Xavi Hernández, lamentó el devenir el joven centrocampista. «Hemos hecho un trabajo impecable en la prevención de lesiones, pero a veces hay cosas que no puedes controlar. La lesión de Pedri no es tan grave como pensábamos. Espero que pueda ayudarnos pronto, pero lo más importante es que se recupere bien, no hay que pensar si llegará al clásico de abril o no», comentó en sala de prensa.

«Le he dicho que tiene que ser positivo, pensar que es la última lesión y convencerse de que se recuperará bien», añadió Xavi, como si esa fuese la pócima secreta para que Pedri deje atrás definitivamente su martirio en forma de lesiones.

De momento el futbolista sigue en su proceso de recuperación y en el club blaugrana esperan que pueda estar disponible para los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el PSG. Pese a que la estimación para llegar al choque de ida es complicada y nadie quiere arriesgar con él, para la vuelta sí que le quieren, como mínimo, en la convocatoria. Hablamos de la semana que viene, pues la primera batalla contra el conjunto parisino es el miércoles 10 de abril en el Parque de los Príncipes. Para el 16, en la vuelta en el Lluís Companys de Montjuïc debería estar todo en orden.

Es la octava lesión desde que fichó por el Barça

Son ya ocho las lesiones que ha sufrido Pedri desde que fichó por el FCBarcelona. La primera, el 14 de septiembre de 2021, fue en el enfrentamiento ante el Bayern Munich. Fue en el cuádriceps izquierdo y fueron solo dos semanas las que se perdió. Jugó al recuperarse (29 de septiembre) y ahí se rompió de verdad. Tres meses de baja. Ya el 15 de abril de 2022, una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y otros dos meses en el dique seco.

El 16 de febrero de 2023 la nueva lesión fue en el recto anterior del muslo derecho y se perdió 11 partidos. El 14 de mayo estuvo otro mes de baja por «molestias sin determinar». En agosto, el recto anterior del muslo derecho también le mantuvo otros mes lejos de los campos. La penúltima fue las molestias sin determinar que le privaron de viajar a Gran Canaria. Y, esta, la última espera el propio jugador, tampoco le dejará reencontrarse sobre el césped con los que fueron sus compañeros y amigos.