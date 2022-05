«La Lesión de Coco trastoca los planes del equipo»

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavier García Pimienta, se lamentó de la baja por lesión de Saúl Coco para el partido de este viernes frente al Mirandés. «Él se había ganado el derecho a ser titular y ahora lo que deseamos es que se recupere lo antes posible. Una noticia que trastoca los planes del equipo. En su lugar saldrá otro compañero, y les aseguro que todos están preparados para hacerlo bien«, resaltó.

Pimienta está confiado en que «los rivales van a falllar, por eso nosotros tenemos que ganar los cuatro partidos. Los jugadores se están ganando el derecho de disputar la fase de ascenso. Espero que la afición vuelva a responder de la misma manera, porque con ellos somos más fuertes».

Destacó del rival de mañana, el Mirandés, que « es un equipo con jugadores jóvenes con talento, que el año próximo estarán jugando en equipos de superior categoría. Será un partido exigente. La UD Las Palmas debe ser fiel a su estilo para sumar estos tres puntos. No vamos a pensar en lo que no podemos controlar. Ya habrá tiempo de mirar lo que hacen el resto de equipos el fin de semana. Lo primero es ganarle al Mirandés, y no será fácil«, vaticinó.

Recalcó que a Jesé se le va a exigir como a cualquier otro compañero. «Es un futbolista que se adapta a todos los cometidos de ataque. El otro día salió y marcó el segundo gol. Tiene un talento diferencial. Si juega este partido estoy seguro que mostrará su mejor versión, porque el equipo lo necesita«.

Se mostró muy contento el entrenador barcelonés por los 100 días al frente del equipo. «Lo que intento es que el equipo compita cada día mejor. Siempre es un orgullo que un club como la UD Las Palmas haya pensado en mí para afrontar el reto de subir», confesó.

No le preocupa la situación de Jonathan Viera, advertido de suspensión. «Jonathan Viera tiene cuatro tarjetas, como otros compañeros, pero no vamos a cuidar a nadie ni forzar una sanción. Nos estamos jugando mucho en cada partido y no sabemos qué va a pasar. Hemos tenido suerte entre comillas, porque ha caído de forma puntual algún jugador. Pero si le muestran una quinta tarjeta será una pena. No obstante, tenemos gente preparada para el relevo. Iremos al límite siempre y cuando sea necesario», concluyó.