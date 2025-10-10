Lágrimas y sufrimiento de Jeremía Recoba, que podría decir adiós a la temporada de la UD Las Palmas

El delantero uruguayo fue sustituido en Granada en brazos de dos trabajadores sanitarios mientras rompía a llorar tras caer lesionado de la rodilla

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 22:29 Comenta Compartir

La imagen del partido fue la desgracia sufrida por Jeremía Recoba, que mientras escapaba del ostracismo y disfrutaba de minutos en dos jornadas seguidas, se lesionaba la rodilla y se marchaba a hombros de dos trabajadores sanitarios. Conmovedor ver cómo desfilaban las lágrimas del joven uruguayo al salir del campo. Fue un mazazo. Y el futbolista no pudo esconder su dolor ni su desesperación.

Fue fortuito. Corría a pelear un balón al espacio en el empate en Granada (0-0) mientras forcejeaba con un defensor y cayó al césped. De ahí ya no se pudo levantar sin ayuda. Kirian y Amatucci intentaron consolar a la perla procedente de Nacional, y por el que la UDLas Palmas pagó un millón de euros el pasado verano. Saltó al campo en el minuto 57 y se marchó en el 77.

El equipo amarillo regresa este sábado desde Málaga a Gran Canaria y ya en la isla se le harán las pruebas médicas pertinentes, pero no tiene muy buena pinta al ser en la zona de la rodilla. El propio jugador ni siquiera fue capaz de esconder la frustración.

Se suma así a la enfermería, donde actualmente están Jonathan Viera, Jesé Rodríguez y Mika Mármol. El catalán podría ser el primero en regresar, mientras que los grancanarios, como el propio Jeremía Recoba, apenas acaban de entrar. De momento la suerte es esquiva.