La UD Las Palmas busca un trampolín en Extremadura

La UD irá a por todas hoy en el Francisco de la Hera para volver a conseguir una victoria fuera de casa, cuatro visitas después. Lo intentará con una plantilla ajustada a lo que quiere Pepe Mel, quien ha tenido la opción de hacer una convocatoria más habitual de lo que ha sido en las últimas semanas, y de la que se ha caído Mauricio Lemos por decisión técnica. De la Bella es uno de los nuevos nombres tras dos jornadas fuera de la concentración. Volverá a vestir la camiseta canaria para profundizar y hacer suya la banda zurda. Las miradas también se irán a la portería, donde estará Álvaro Valles desde el inicio por tercer partido consecutivo. El sevillano ha adelantado a Josep Martínez sin esperarlo. Y es que el entrenador amarillo se ha ceñido a una única manera de dirigir la plantilla esta temporada, por meritocracia. Ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Ahora mismo parece que los únicos que tienen el estatus de intocables dentro del vestuario son Pedri y Jonathan Viera, dos jugadores que hacen maravillas y que trabajan para llevar en volandas a un equipo al que le queda poco para tocar el cielo cuando ambos se asocian dentro del césped. Los amarillos están ante una nueva oportunidad que sirva de catapulta para ascender rápidamente puestos en la clasificación. Sacar tres nuevos puntos en la península en la penúltima cita fuera de casa este año puede acercar al club a sus pretensiones de entrar en zona de Playoff de ascenso antes de que acabe el 2019 y dejar de mirar hacia abajo para que no aparezcan los fantasmas del pasado. Es el reto que se marca el grupo a corto plazo y sería la guinda al pastel que ha elaborado a fuego lento Pepe Mel desde su aterrizaje en Gran Canaria el curso pasado.

Pedri estará para la causa. Finalmente se vestirá de corto tras superar el cuadro de gastroenteritis que preocupó tanto durante esta semana a los aficionados. La noticia la adelantó el propio preparador del conjunto isleño en la rueda de prensa de este pasado viernes. La alineación prevista para hoy puede devolver momentos y resultados como los vividos ante Ponferradina o Lugo este curso. Las Palmas pretende volver a lograr un triunfo fuera de su feudo. Para ello recupera a su correcaminos por el costado izquierdo. De la Bella es el motor de la banda por la que Pedri se asoma al medio para dejar el espacio libre y que el ex de la Real reciba y ponga el balón en el área. En ese lugar seguramente esté, una vez más, para recibir Juanjo Narváez. El delantero colombiano vive un idilio con el gol en las dos últimas jornadas. El atacante cedido por el Betis quiere extender su momento dulce. Para ello le va a ayudar Jonathan Viera justo por detrás suya. El mago de La Feria quiere olvidarse del futuro y centrarse en el presente para dar lo mejor de sí mientras porte el escudo de la Unión Deportiva en su pecho. Atrás, Valles se ha ganado el puesto de mayor responsabilidad y la confianza del cuerpo técnico.

En la Segunda División no hay rival pequeño en su estadio, por lo que esta tarde los amarillos se tendrán que poner el mono de trabajo para sacar los tres puntos de un campo donde, a priori, el Extremadura no se ha hecho demasiado fuerte esta temporada. Bien es sabido que a Mel le gusta mucho que sus futbolistas trabajen tanto con, como sin balón. El partido se disputará en Badajoz, pero se espera una defensa numantina de los locales. Se debe que demostrar una gran entereza sin la pelota para contrarrestar el apoyo de la hinchada contraria que empujará a sus jugadores para ayudarles a salir de la mala racha en la que se encuentran. Solo dos victorias en ocho duelos en su fortaleza ante Elche (2-0) y Deportivo de la Coruña (2-0), dos empates y cuatro derrotas. Además, llegan de perder duramente ante un rival directo como el Racing (3-0) y son el cuarto equipo más goleado de la categoría (25). Los futbolistas de Manuel Mosquera se encuentran en la zona delicada de la tabla, lo que les hace un rival más peligroso. Cualquier movimiento en falso de la UD puede hacer que los azulgranas se crezcan y se hagan mucho más fuertes que nunca dada la necesidad. A un rival así no se le puede dar una imagen de debilidad. Cada bando dará una importancia vital a la victoria. Uno para despertarse de la siesta y otro para alejarse de los puestos de descenso y realzarse en la categoría.