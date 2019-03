«La promoción está en nuestras manos»

Maikel Mesa compareció en rueda de prensa en el día de hoy y dijo que «si cada uno de nosotros saca su mejor versión el equipo irá a mas». Maikel respondió que ahora mismo lo importante es «centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de todo lo que nos rodea» en relación a la actuación de los arbitrajes sobre los amarillos en esta temporada.

«Intento ayudar al equipo donde el míster me ponga» indicó el centrocampista amarillo y aclaró que «es verdad que me siento cómodo jugando un poquito más atrás pero si el entrenador me pone más a la banda es porque sabe que puedo ayudar desde ahí».

Maikel Mesa conoce la importancia del partido del domingo frente al Elche y aseguró que hay que ganar «y más en el Gran Canaria porque tenemos que sacar todos los puntos que se jueguen aquí».