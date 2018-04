La alegría está en el Anexo

Sin embargo, el mazazo no amedrentó a Las Palmas y su respuesta fue contundente. Siete minutos después, una buena incorporación de Benito por el carril izquierdo acabó en una gran asistencia para un Edu que continúa de dulce y firmó el empate con un cabezazo inapelable. Jugada de libro del filial y vuelta a empezar con el 1-1.

Después de este intercambio de golpes el ritmo del partido bajó. Ambos contendientes, con el susto aún el cuerpo, extremaron precauciones y las ocasiones escasearon. Algún intento de lejos del filial que no puso en apuros a Molero, guardameta visitante. Con el momentáneo punto se llegaría al descanso, resultado insuficiente para una UD que aspiraba a dar un paso fundamental en la carrera por la salvación.

Y vaya si lo iba a lograr. Las Palmas Atlético arrancó como un ciclón la segunda parte. A los cinco minutos, José Miguel Casteñeda empalaba el rechace de un córner desde lejos y la ajustaba por bajo al palo derecho para el 2-1. Los de Juan Manuel Rodríguez culminaban la remontada y se desataba la locura en un abarrotado Anexo.

No se iban a conformar los locales y siete minutos después, en el 57, Edu lograba el doblete. No falló el nueve del filial en el mano a mano ante el portero y definió con tranquilidad por raso para poner tierra de por medio en el marcador. 3-1 y a navegar a favor de la corriente.

A pesar de que el Écija pondría toda carne en el asador y se la jugaría con defensa de tres, el electrónico ya no se iba a mover más. Este equipo, además de talento, tiene oficio y desde el tercer gol hasta el final, los visitantes apenas iban a acercarse a la portería de Josep. Todo el peligro lo generó el filial a la contra y el cuarto no llegó de milagro. Tampoco le hizo falta a un equipo que está más cerca de nunca de quedarse en la categoría de bronce del fútbol español.