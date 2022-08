Kirian: «Afronto todo con una sonrisa»

Kirian Rodríguez avisa de que «no va a cambiar» pese a que ahora está inmerso en la lucha contra un cáncer, tras detectársele un linfoma de Hodgkin, y que afronta su tratamiento «con una sonrisa».

«Mi actitud no va a cambiar y voy a afrontar esto a afrontarlo con una sonrisa. Y ayudaré en todo lo que pueda. En mí va eso, aprovechar siempre un día nuevo y tirar para adelante«, reconoció el jugador este miércoles en una entrevista concedida a UDRadio.

«He visto miles de mensajes de gente que lo han superado y eso te anima y te da tranquilidad.Lo primero que dije cuando me comunican eso es que cuándo empezábamos el tratamiento. La vida no la elegimos y nos toca así«, añadió.

Kirian relató con naturalidad su rutina, en la que, pese a los acontecimientos sobrevenidos, quiere «normalidad»: «Los días que me dan la quimio, según como reaccione, trato de estar cerca del equipo. Si puedo hacer bici lo hago, hasta que aguante, aunque ahora siga teniendo el bazo inflamado. Todo lo que mi cuerpo me permita, lo haré. Intento mantenerme todo lo que pueda. El otro día fui a caminar a Las Canteras«.

Eso sí, lamentó que por los consejos médicos que le han dado, no puede tener la cercanía con la afición que desearía: « Debo mantener la distancia con la gente. Me encantaría dar un abrazo o sacarme una foto con todos... Pero cualquier virus ahora, con la quimio, me puede afectar más. Eso sí, nunca tendré palabras para agradecer cómo se han portado conmigo. El club me protegió, el respeto en los hospitales en los que ingresé, los mensajes de los capitanes de Segunda, la afición...«.