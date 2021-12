Jesé: «Preferiría jugar con el Heliodoro a reventar y que me pitaran» El delantero de la UD dice estar «muy motivado» para el derbi del domingo

«Preferiría jugar con el Helidoro a reventar y que me pitaran, me motivaran y poder ganar el partido». Así se pronunció hoy Jesé Rodríguez a propósito del derbi que jugará el próximo domingo la UD ante el Tenerife y en el que, de momento, se mantiene el suspense acerca de si se permitirá o no la entrada de público por la situación epidemiológica de Canarias.

«Hay personas responsables que decidirán qué pasa al final con el aforo, pero mi opinión personal es esa. Nosotros necesitamos volvernos a sentir importantes y creo que es el escenario perfecto y el rival perfecto para poder hacerlo. Tenemos muchas ganas y todos estamos muy motivados», dijo.

Jesé expuso que el Tenerife tiene «como mejor cualidad» el estar «defensivamente bien» y que siempre actúa «organizado», aunque resaltó que, en su criterio, la UD «es el mejor equipo que juega al fútbol» de toda la categoría y que confía plenamente en sus posibilidades porque, como insistió, «el reto es ganar».

«No tenemos que reprocharnos nada. Hay que seguir trabajando y cada uno dar lo que tiene y sudar la camiseta. Hemos tenido un bajón, pero mejor que llegue ahora para poder hacer una segunda vuelta mejor», argumentó.

A nivel individual, expuso su ilusión por continuar creciendo: «Trabajo cada fin de semana para meter goles y espero que lleguen este fin de semana. Cuando no entra la pelota tampoco me frustro, ni me vengo abajo. Lo sigo intentando porque sé que llegarán los aciertos».

Además, a nivel táctico reconoció que ha hablado con Pepe Mel sobre la posibilidad de alternar las posiciones de interior y de delantero: «El míster prefiere que esté jugando ahora arriba, pero no sería extraño que en algún partido empiece por la banda».

«La confianza que han puesto en mí el club y el entrenador y el sentirme feliz es algo que me ha ayudado hasta ahora y espero mejorar. Soy bastante fuerte y tengo las ganas de seguir ayudando», concluyó.