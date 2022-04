Javier Tebas se queda «alucinado» con la Ciudad Deportiva de la UD

«No la conocía y cuando he venido y la he visto me he quedado alucinado» . Así se pronunció Javier Tebas, presidente de LaLiga, este viernes en el acto de inauguración de LaLigaGenuine a propósito de la Ciudad Deportiva de la UD Las Palmas, escenario escoogido para la ocasión y que fue el preludio de la competición que se celebrará este fin de semana en Gran Canaria con presencia de 24 equipos participantes.

Tebas, al que acompañaron Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Manuel López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria como autoridades más importantes, incidió en la importancia que tiene para los clubes «mirar por la cantera, por la sociedad» más allá de la competición,

«Nuestro fútbol está económicamente bien y la UD ha sabido adaptarse, como el resto de clubes a la época que hemos pasado y estamos pasando con control financiero, gestión y fair play«, añadió el ejecutivo.

Cuestionado por los deseos de ascenso que hay, reactivados por la buena recha del equipo en las últimas semanas, dijo: « No hay que obsesionarse. La Liga Smartbank también es élite. Lo importante es estar en la Liga,lo que a veces LaLiga Santander la tapa. Hay temporadas en Primera y en Segunda y muchos clubes que son centenarios así lo asumen«.

«¿Que si me gustaría ver a la UD en Primera? Pues como a muchos equipos. Seguro que va a estar en LaLiga Santander, lo mismo este año da el salto. Es un club que atrae siempre mucha gente«, incidió.

Satisfacción añadida

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez afirmó: «Es un placer que nuestro presidente visite la Ciudad Deportiva. Él ha visto el trabajo de estos años de la UD y del resto de clubes. El fútbol va a esto, a ser una industria que debe invertir en la sociedad, como ahora hacemos con LaLiga Genuine, una responsabilidad de la que nos sentimos orgullosos, que va más allá de si entra o no la pelotita«.

«No nos podemos obsesionar con las categorías. Lo más importante es estar en el fútbol profesional», concluyó.