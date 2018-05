Ipurua como penúltimo tormento

Penúltimo tormento en la, por fin, última visita de la temporada. Aunque viendo como está la situación, para los amarillos casi que es preferible jugar de visitante que delante de su desairado público. Las Palmas se enfrenta hoy al Eibar en la recta final de un curso que se está haciendo interminable y tortuoso para afición y jugadores. No quedan alicientes por los que luchar ni metas que alcanzar, el desastre está consumado y el honor es lo único que queda en juego. Pero sería de ingenuo pedir resultados solo por el orgullo de la camiseta teniendo en cuenta que estos no llegaron cuando los números lo demandaban para continuar un año más en Primera. Aún así, se aspira a sumar para, al menos, no cerrar la campaña de la forma más humillante. Es decir, viendo como la Unión Deportiva se despide de la categoría desde la última plaza. Pero, visto lo visto, esto dependerá más del Málaga que de esta UD que no tiene ni fútbol ni suerte.