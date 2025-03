El infierno era esto

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de marzo 2025, 19:26 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

A una UD que lleva más dos meses de mal en peor, empeñada en no ganarle a nadie y complicarse la vida a lo grande, no le alcanzó su mejoría en la visita al Betis y acabó como de costumbre, esto es, señalada en el marcador. La diferencia con respecto a otras fechas es que ahora las consecuencias clasificatorias comienzan a ser dramáticas. Esta derrota ya supone un hachazo anímico, pues entierra al equipo en la penúltima plaza, solo el Valladolid por debajo, y a tres puntos de la salvación. Durante muchas semanas todos los astros se alinearon para que los rivales en esta lucha fallaran de una u otra manera y el trío de cola fuese cosa ajena. La caída en el Villamarín sí abre esta herida con todo lo que implica. Un entrenador superado y unos jugadores en estado de depresión. A once jornadas para el cierre del calendario, un panorama nuclear.

Se sabía el imperativo de ganar por los resultados del sábado y, durante largo trecho, el equipo se comportó a la altura, bien cosido atrás y con apariciones en área del Betis de relevancia tibia pero explícita. El plan se arruinó a la hora de partido, con la expulsión de Essugo y el inmediato gol de Llorente. Una secuencia fatal y que condenó cualquier posibilidad.

Ampliar Javi Muñoz, en una jugada de la primera mitad.

A Diego Martínez le funcionó la fórmula de incrustar a Bajcetic como tercer central y una medular muy poblada, en la que Javi Muñoz, Essugo o Campaña ofrecieron, invariablemente, una versión muy gremial y solidaria. Así ganó amplitud y recursos la UD a la hora de mirar al frente y, por momentos, encogió a un Betis incómodo, sin recursos para eludir un dispositivo de achique realmente eficaz. Incluso estando muy descolgado arriba, Silva tuvo la suya muy al inicio del partido.

Un gran envío en largo de Bajcetic encontró la persistencia del atacante luso, que la persiguió y acabó ganando para definir con una vaselina demasiado alta. Todo lo que tuvo de potencia le faltó de precisión en el momento trascendente, el de la definición. La acción demostró que el anfitrión dejaba espacios y por ahí se abría una vía más que interesante, la de insistir en el cuerpo a cuerpo de Fábio con los centrales, aunque, en adelante, lo que le mandaron fueron balones imposibles. También se asomó arriba Herzog, aunque su testarazo cogió demasiado vuelo.

Ampliar Diego Martínez aplaude a sus jugadores bajo la lluvia.

El paso de los minutos consolidó a una UD muy entera y metida en la faena, sin permitirse errores en las zonas sensibles. Álex Suárez y Herzog llevaron la línea muy arriba con aparente placidez y de Cillessen ni hubo noticias hasta casi el descanso, cuando neutralizó una internada de Jesús Rodríguez con una salida en la que se hizo gigante. Una puesta en escena creíble en un Villamarín enmudecido y no solo por la lluvia porque el visitante había llegado para jugar y discutir con todo el pleito.

Ampliar Álex Suárez y Viti se aplican atrás.

A la vuelta de vestuarios no hubo alteración del orden establecido. Seguía la UD buscando la suya frente a un Betis ausente y desajustado. Pero Essugo se pasó de frenada y vio dos amarillas que lo mandaron a la ducha y, al rato, zapatazo a la red de Llorente para el 1-0. Quedaba media hora por delante pero la misión era utópica, por muchos delanteros que sacara Martínez. Fue Cillessen, para no perder la costumbre, el que evitó mayor desventaja con sus habituales apariciones, ya desatado el Betis, incluyendo un penalti atajado a Isco.

Así vuelve la UD, penúltima y camino de la Segunda División.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Adrián; Sabaly, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals (Altimira, m.62), Johnny Cardoso (Mateo, m.80); Antony, Isco, Jesús Rodríguez (Abde, m.62); Cucho Hernández (Bakambu, m.76).

0 - UD Las Palmas: Cillessen; Viti (Marvin Park, m.73), Álex Suárez, Herzog, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Campaña (Januzaj, m.84), Essugo, Bajcetic; Fabio Silva, Sandro (Oli McBurnie, m.73).

Gol: 1-0, M.65: Diego Llorente.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por dos amarillas al visitante Essugo, que las vio en los minutos 53 y 61. Además, amonestó a los locales Llorente (m.19) y Johnny Cardoso (m.80), y por parte de Las Palmas a Viti (m.30), Álex Muñoz (m.38), Bajcetic (m.39), Mata (m.62) -cuando estaba en el banquillo- y Herzog (m.91).

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Benito Villamarín ante 49.292 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del médico del Barcelona Carles Miñarro, que murió repentinamente el sábado; de Carmen Chaves Montes, que era la socia más antigua del Betis; y del socio José Corchero Ruiz, fallecido tras sufrir una dolencia cardiaca durante el último encuentro liguero ante el Real Madrid.