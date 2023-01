Herida abierta en el Gran Canaria: la UD ha perdido 10 de los últimos 15 puntos en casa

La UD Las Palmas ha perdido 10 de los últimos 15 puntos en juego en el Estadio de Gran Canaria, o lo que es lo mismo, solo ha conseguido sumar cinco puntos en los últimos cinco partidos. Cifras que no se explican tras la buena labor del equipo cuando juega a domicilio. El conjunto de García Pimienta perdió frente al Albacete (1-2) y ante el Burgos (0-2). Y sacó un punto de los partidos frente al Eibar y Racing, ambos con el mismo resultado (1-1). El único choque con final feliz fue el derbi ante el Tenerife (3-1).

A diferencia de otros años, los amarillos no disponen de su feudo como un fortín, sino un campo donde cualquier equipo puede sacar rédito a cualquier ápice de ventaja que tengan. De hecho, en estos últimos cinco partidos, no se ha mantenido la portería a cero en ninguno. Sin embargo, si miramos los últimos cinco duelos de la UDa domicilio, las estadísticas se rompen. No encajó en tres partidos (Oviedo, Sporting y Villarreal B).

Los amarillos jugarán este viernes a las 20.00 horas ante el Mirandés de Óscar Pinchi y Raúl Navas, dos jugadores que conocen bien la casa amarilla. Pero con el caso particular del gallego que salió cedido de la UD por la falta de minutos y parece haber triunfado en tierras burgalesas. Lleva cinco dianas en lo que se lleva de campaña y el jugador se siente muy feliz en Miranda de Ebro.

Ahora vienen dos partidos en casa para que el equipo isleño pueda revertir esta pequeña crisis en su feudo y hacerlo un fortín con la afición alentando desde la grada. La parroquia amarilla espera que el equipo saque los seis puntos frente a Mirandés este viernes y al Huesca el próximo sábado 28 de enero a las 20.00 horas. Así, la UD seguiría en puestos de ascenso directo.

El conjunto grancanario ya está con la mente puesta en el partido del viernes, donde el entrenador catalán tendrá las bajas seguras de Enzo Loiodice, sancionado con cinco tarjetas amarillas y Vitolo, además de la duda ahora mismo del franco-congoleño, Nuke Mfulu, que se recupera de sus molestias musculares. La buena noticia es que desde este lunes, ya el nuevo fichaje del club, Wilfried Kaptoum, se puso el mono de trabajo y está a las órdenes de Pimienta. El ex del Betis, Almería y Barça B, entre otros, podría ser de la partida del míster en el siguiente compromiso de los amarillos.